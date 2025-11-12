Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस ज‍िले में नई टाउनशिप पर फोकस, 2200 से ज्‍यादा क‍िसानों की भूम‍ि का होगा अधि‍ग्रहण 

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:32 PM (IST)

    बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर प्रस्तावित टाउनशिप के विकास के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए 15 नवंबर को बीडीए बोर्ड की बैठक आमंत्रित कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ मुख्यमंत्री के हाथ नई टाउनशिप का लोकार्पण कराया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही 2,275 किसानों से भूमि खरीदने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के पीलीभीत बाईपास रोड पर प्रस्तावित टाउनशिप के विकास के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए 15 नवंबर को बीडीए बोर्ड की बैठक आमंत्रित कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ मुख्यमंत्री के हाथ नई टाउनशिप का लोकार्पण कराया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही 2,275 किसानों से भूमि खरीदने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीडीए अधिकारियों के अनुसार 15 नवंबर को मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आमंत्रित की गई है। इसके लिए बुधवार को सभी सदस्यों को एजेंडा जारी कर दिया गया। माना जा रहा है कि बोर्ड में पीलीभीत रोड टाउनशिप को धरातल पर उतारने के लिए अनुमोदन लिया जाएगा।

    इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ परियोजना का लोकार्पण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण के बाद ही परियोजना को धरातल पर उतारने का काम शुरु कर दिया जाएगा। साथ ही बोर्ड बैठक में रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 11 में पेट्रोल पंप के भूखंड का भू-उपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित करने, नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव पर भी मंथन किया जाएगा।

    साथ ही बोर्ड के समक्ष कई अन्य प्रस्तावों पर मंथन की संभावना जताई जा रही है। बीडीए अधिकारियों के अनुसार 15 नवंबर को होने वाले बोर्ड बैठ के लिए सदस्यों को एजेंडा जारी किया जा रहा है।