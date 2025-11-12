जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के पीलीभीत बाईपास रोड पर प्रस्तावित टाउनशिप के विकास के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए 15 नवंबर को बीडीए बोर्ड की बैठक आमंत्रित कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ मुख्यमंत्री के हाथ नई टाउनशिप का लोकार्पण कराया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही 2,275 किसानों से भूमि खरीदने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीडीए अधिकारियों के अनुसार 15 नवंबर को मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आमंत्रित की गई है। इसके लिए बुधवार को सभी सदस्यों को एजेंडा जारी कर दिया गया। माना जा रहा है कि बोर्ड में पीलीभीत रोड टाउनशिप को धरातल पर उतारने के लिए अनुमोदन लिया जाएगा।

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ परियोजना का लोकार्पण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण के बाद ही परियोजना को धरातल पर उतारने का काम शुरु कर दिया जाएगा। साथ ही बोर्ड बैठक में रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर 11 में पेट्रोल पंप के भूखंड का भू-उपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित करने, नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव पर भी मंथन किया जाएगा।