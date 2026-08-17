गंदे नाले में तब्दील नकटिया नदी फिर से होगी साफ, CEO डॉ. तनु जैन ने तैयार किया 'क्लीन एंड रिस्टोर' प्लान

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के बीच से गुजरते हुए अंतिम सांसें ले रही नकटिया नदी की धार अब फिर से समृद्ध होगी। छावनी परिषद ने नकटिया नदी के पुनर्जीवन को जलशक्ति विभाग के साथ छह चरणों में कार्य करने का निर्णय लिया है। रविवार को छावनी परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. तनु जैन ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ नकटिया नदी के विभिन्न हिस्सों का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान नदी की वर्तमान स्थिति, प्लास्टिक एवं ठोस कचरे के जमाव, जल प्रवाह, संभावित प्रदूषण स्रोत और नदी के किनारे उपलब्ध क्षेत्रों का हाल देखा। अधिकारियों के साथ नदी के दीर्घकालिक एवं वैज्ञानिक पुनर्जीवन को लेकर विस्तृत चर्चा की।