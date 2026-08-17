गंदे नाले में तब्दील नकटिया नदी फिर से होगी साफ, CEO डॉ. तनु जैन ने तैयार किया 'क्लीन एंड रिस्टोर' प्लान
बरेली की नकटिया नदी के पुनर्जीवन के लिए छावनी परिषद और जल शक्ति विभाग ने छह चरणों की कार्ययोजना बनाई है। सीईओ डॉ. तनु जैन के नेतृत्व में यह योजना नदी को स्वच्छ और जीवंत बनाने के लिए जनभागीदारी पर जोर देती है।
HighLights
नदी के पुनर्जीवन को जल शक्ति विभाग के अधिकारियों संग सीईओ कैंट बोर्ड ने बनाई कार्ययोजना
नदी के संरक्षण में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग को जल शक्ति मंत्रालय-नमामि गंगे से ली जाएगी मदद
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के बीच से गुजरते हुए अंतिम सांसें ले रही नकटिया नदी की धार अब फिर से समृद्ध होगी। छावनी परिषद ने नकटिया नदी के पुनर्जीवन को जलशक्ति विभाग के साथ छह चरणों में कार्य करने का निर्णय लिया है। रविवार को छावनी परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. तनु जैन ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ नकटिया नदी के विभिन्न हिस्सों का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान नदी की वर्तमान स्थिति, प्लास्टिक एवं ठोस कचरे के जमाव, जल प्रवाह, संभावित प्रदूषण स्रोत और नदी के किनारे उपलब्ध क्षेत्रों का हाल देखा। अधिकारियों के साथ नदी के दीर्घकालिक एवं वैज्ञानिक पुनर्जीवन को लेकर विस्तृत चर्चा की।
सीईओ ने कहा कि नदी पुनर्जीवन केवल सफाई का अभियान नहीं, बल्कि जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी से जुड़ा दीर्घकालिक प्रयास है। नकटिया नदी को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
पहले चरण में नकटिया नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए व्यापक जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संस्थानों को जोड़ा जाएगा।
दूसरे चरण में- तीन अलग-अलग चरणों में नदी के चिह्नित हिस्सों में तीन बड़े सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक एवं ठोस कचरे को हटाया जाएगा। प्रत्येक अभियान में कचरे की मात्रा, स्थान और प्रकार का वैज्ञानिक रूप से रिकार्ड रखा जाएगा।
तीसरे चरण में- नदी के पूरे चिह्नित क्षेत्र की जीआइएस आधारित मैपिंग कराई जाएगी। इसमें नदी का प्रवाह, नालों के प्रवेश बिंदु, कचरा हाटस्पाट, प्रदूषण स्रोत, जलभराव वाले क्षेत्र और संभावित पुनर्जीवन स्थलों को चिन्हित किया जाएगा।
चौथा चरण में नदी के विभिन्न बिंदुओं से जल के नमूने लेकर वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा, जिससे प्रदूषण की वास्तविक स्थिति और प्रमुख कारणों का आकलन किया जा सके।
पांचवें चरण में प्रदूषित एवं संवेदनशील हिस्सों में वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर बायो-रिमेडिएशन, प्राकृतिक फिल्ट्रेशन, उपयुक्त देशज जलीय एवं तटीय वनस्पतियों तथा अन्य पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का पायलट प्रयोग किया जाएगा।
छठवें चरण में सफाई, मैपिंग, जल गुणवत्ता अध्ययन और बायो-रिमेडिएशन के परिणामों के आधार पर नकटिया नदी पुनर्जीवन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।
हमारा लक्ष्य केवल नकटिया नदी से कचरा हटाना नहीं, बल्कि नकटिया को एक स्वच्छ, स्वस्थ और जीवंत नदी के रूप में पुनर्स्थापित करना है। इसके लिए ‘क्लीन मैप टेस्ट बायो रेमिडिएट रिस्टोर’ के सिद्धांत पर कार्य किया जाएगा। नदी हमारी प्राकृतिक विरासत है-इसका संरक्षण केवल स्थानीय निकाय-सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।
- डाॅ. तनु जैन, सीईओ छावनी परिषद
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