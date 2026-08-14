15 अगस्त से बदल जाएंगे ट्रैफिक के 29 नियम; सड़क खराब हुई तो ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना, DL-चालान के नियम भी बदले

कमलेश शर्मा, बरेली। परिवहन विभाग के मोटर यान अधिनियम 1988 में कई बड़े संशोधन किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्ति के 30 दिन बाद तक उसकी वैधता बनी रहेगी। इतना ही नहीं, एक साल पहले भी नवीनीकरण करवा सकेंगे, लेकिन उसका क्रियान्वयन वैधता अवधि समाप्त होने के बाद ही होगा।

दुर्घटनाओं की वजह सड़क की खामियां सामने आने पर भी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जिम्मेदार संस्था और ठेकेदार पर 50 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नए नियम इसी महीने 15 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे।

स्वतंत्रता दिवस से प्रभावी होने वाले संशोधित नियमों में अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होते ही निष्प्रभावी हो जाता था, अब अवधि समाप्ति के बाद 30 दिन तक प्रभावी बना रहेगा। डीएल नवीनीकरण के लिए अभी सीमित अवधि है, लेकिन अब एक साल पहले नवीनीकरण कराया जा सकेगा, लेकिन प्रभावी निर्धारित तिथि के बाद ही होगी।

वहन पंजीयन और स्वामित्व हस्तांतरण के लिए अपील की अवधि अभी तक 14 दिन निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। दावा आवेदन करने क लिए अभी छह महीने तक का समय है, लेकिन नए नियम में पर्याप्त कारण होने पर 12 माह तक स्वीकार किए जाएंगे। दावा निस्तारण की वर्तमान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन अब 12 माह में निस्तारण का प्रावधान किया गया है।

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यातायात नियमों के सामान्य उल्लंघन पर अभी सीधे जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। नए नियम में पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जाएगी, जबकि पुनरावृत्ति होने पर 500 से 1,500 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। मानक से लंबे, चौड़े और ऊंचे वाहनों का पंजीयन, फिटनेस जारी करने पर दंड का प्रावधान है, नए नियम में पेनाल्टी वसूलने का नियम लागू हो जाएगा।

बिना बीमा के वाहन संचालन पर अभी फाइन लगाया जाता है, नए नियम में पहली बार पकड़े जाने पर बीमा की मूल प्रीमियम राशि का तीनगुणा और पुनरावृत्ति होने पर पांच गुणा के बार पेनाल्टी वसूलने का प्रावधान किया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं में अभी तक वाहन स्वामियों और चालकों पर ही कार्रवाई का नियम है, लेकिन संशोधित नियम में अगर सड़क की खराबी के चलते दुर्घटना होने पर किसी की मृत्यु होने या दिव्यांग होने पर कार्यदायी संस्था और ठेकेदार पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया गया है।

हार्न और साइलेंसर के नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी, जबकि पुनरावृत्ति करने पर एक हजार से लेकर दो हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। प्रवर्तन अधिकारियों के स्तर पर जुर्माना वसूलने के कई नियम बदल दिए गए हैं, जिनका निस्तारण अब कोर्ट से हो सकेगा।