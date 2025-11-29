मेट्रो शहरों की तर्ज पर बरेली में लाइव कंसर्ट का ट्रेंड, हनी सिंह से जुबिन तक, बड़े कलाकारों की धूम

हिमांशु अग्निहोत्री, जागरण, बरेली। सांस्कृतिक पटल पर अपना शहर विशेष पहचान रखता है। अब यहां मेट्रो शहर की तर्ज पर लाइव कंसर्ट का चलन तेजी से फल-फूल रहा है। यह शहर के मनोरंजन और कला जगत को एक नई दिशा दे रहा है। बड़े कलाकारों की प्रस्तुति और सेलिब्रिटी गायकों की लाइव परफोर्मेंस ने प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है।

पिछले कुछ समय में, शहर ने कई मशहूर कलाकारों को अपनी मेजबानी का अवसर दिया है। यो यो हनी सिंह, जुबिन नाटियाल, नेहा कक्कड़, परमीश वर्मा, पैराडाक्स, अजय हूडा और भजन सम्राट अनूप जलोटा जैसे दिग्गज गायकों और कलाकारों ने यहां आकर समां बांधा। इन हाई-प्रोफाइल इवेंट्स लोगों को उच्च-स्तरीय मनोरंजन दिया है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से एक नया स्थान दिया है।

शहर में बढ़ते कलाकार प्रस्तुति आयोजन के ट्रेंड की सबसे बड़ी खासियत टिकट की बाधा को पार करने का दर्शकों का उत्साह। लोग अपने पसंदीदा कलाकार को मंच पर साक्षात देखने के लिए पैसे की परवाह किए बिना टिकट खरीदने को तैयार हैं। इवेंट आयोजक बताते हैं कि लोगों पर लाइव परफोर्मेंस का क्रेज इस कदर हावी है कि किसी भी कलाकार के शहर में आने की सूचना मिलते ही, लोग प्रवेश पास के लिए फोन लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो कलाकार की आधिकारिक घोषणा से पहले ही पूछताछ शुरू हो जाती है।

पंजाबी से लेकर हरियाणवी बीट्स को कर रहे पसंद परमीश वर्मा की पंजाबी बीट्स, यूथ आइकन पैराडाक्स और हरियाणवी स्टार अजय हूडा ने भी दर्शकों की भारी भीड़ बटोरी है। वहीं, भजन सम्राट अनूप जलोटा जैसे दिग्गज गायकों ने भी यहां आकर समां बांधा है। ऐसे में शहर के खासतौर पर युवा लाइव कंसर्ट में भाषा की बाधा को पार कर पंजाबी से लेकर हरियाणवी गायकों के इवेंट को भी हिट बना रहे हैं।

लाइव कंसर्ट कल्चर का उभारता ट्रेंड मनोरंजन का एक नया आयाम खोल रहा है, बल्कि शहर की व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है। स्थानीय व्यापार, हास्पिटेलिटी और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को इन आयोजनों से गति मिल रही है।