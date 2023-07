Bareilly News: किशोरी का अपहरण फिर दुष्कर्म, पुलिस ने पंचायत बुलाकर कराया समझौता; मचा बवाल

Bareilly Today News बरेली में एक नाबालिग लड़की का पहले अपहरण हुआ और फिर दुष्कर्म। इस दरिंदगी की जब शिकायत पीड़िता के परिवार ने पुलिस में की तो पुलिस ने एक्शन लेने की जगह समझौता करा दिया। इतना ही नहीं समझौते नामे में नाबालिग लड़की को बालिग बता दिया गया। लड़की को बालिग बताकर आरोपित लड़के को छोड़ दिया गया।

किशोरी का अपहरण फिर दुष्कर्म, पुलिस ने कराया समझौता; मचा बवाल

बरेली, जागरण संवाददाता। बरेली से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहां एक किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने जब पुलिस के सामने इंसाफ की गुहार लगाई, तो एक्शन की बजाए अपराधियों और पीड़िता के बीच समझौता करा दिया गया। किशोरी के अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। थाने तक मामला पहुंचा। आरोपित को पकड़ भी लिया, लेकिन फिर पंचायत कराकर मामले में समझौता करा दिया गया। शनिवार को स्वजन ने सवाल उठाए। इस पर पुलिस बोली कि समझौता खुद किशोरी के स्वजन ने लिखकर दिया था। मॉडल टाउन चौकी में दर्ज कराई शिकायत मामला बारादरी की मॉडल टाउन चौकी का है। तीन जुलाई को जीआरपी ने किशोरी व लड़के को पकड़कर बारादरी पुलिस को सौंपा था। थाने से किशोरी व लड़के के घरवालों को सूचना दी गई। किशोरी की मां थाने पहुंची। किशोरी ने मां को आपबीती सुनाई तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने लड़के के विरुद्ध बेटी के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप लगाकर शिकायती पत्र दिया। जांच मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज ने शुरू की। लड़की को बताया बालिग और लड़के को छोड़ा आरोप है कि कार्रवाई के बजाय पुलिस वालों ने मामले में पंचायत शुरू करा दी, फिर पांच जुलाई को दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। इतना ही नहीं समझौते नामे में किशोरी को बालिग दिखा दिया। लड़के को छोड़ दिया। शनिवार को मामला तूल पकड़ गया। चौकी इंचार्ज की शिकायत अधिकारियों तक पहुंची। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि स्वजन की लिखित शिकायत पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

