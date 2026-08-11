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    कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस: जुर्माने के डर से न भागें! केवल ₹20 में TTE ट्रेन में ही कर देगा आपकी सीट पक्की

    By Anil Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 04:41 PM (IST)

    कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस में सामान्य यात्रियों के आरक्षित कोच में बैठने से दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब टीटीई से मात्र ₹20 अतिरिक्त शुल्क देकर खाली सीट पर त ...और पढ़ें

    कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस

    कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस

    HighLights

    1. चेयर कार आरक्षित कोच में सामान्य कोच समझकर बैठ जाते हैं यात्री, आरक्षित यात्री होते हैं परेशान

    जागरण संवाददाता, बरेली। 11 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई 15312/15311 कासगंज-ऐशबाग-कासगंज एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है लेकिन सफर अभी मुश्किल भरा हो रहा है। आरक्षित वर्ग के कोच को सामान्य कोच समझकर लोग बैठते हैं लेकिन टीटीई के आने पर बचकर इधर-उधर भागते हैं, जबकि इंटर सिटी एक्सप्रेस होने की वजह से ट्रेन में सीट रिक्त होने पर तुरंत 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज से आरक्षण हो जाता है। वहीं पहले से आरक्षित यात्रियों को भी सामान्य यात्रियों के सीटों पर बैठने से दिक्कत होती है।

    यात्रियों की मांग पर रेलवे की ओर से 27 जुलाई से कासगंज से ऐशबाग तक नई ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। एलएचबी रैक से चलने वाली 16 कोच वाली ट्रेन में आगे पीछे दो-दो यानी चार सामान्य कोच हैं और सिर्फ एक एसी कोच को छोड़कर सभी टू एस यानी चेयरकार के आरक्षित कोच हैं।

    टू एस कोच में यात्री पहले से ही किराया से 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज देकर आरक्षण करा सकते हैं। जिन यात्रियों को इंटरसिटी ट्रेन के बारे में जानकारी होती है, वह तो स्वयं आनलाइन ट्रेन में सीट बुक करा ले रहे हैं लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है, वह या तो भीड़ वाले सामान्य कोच में बैठते हैं या फिर अनजाने में आरक्षित कोच में भी चढ़ जाते हैं।

    ट्रेन में जब आरक्षित सीट वाले यात्री पहुंचते हैं तो उनकी सीट पर पहले से ही सामान्य टिकट वाले यात्री बैठे होते हैं, ऐसे में उन्हें यात्रियों को हटाना पड़ता है। कई बार यात्री नहीं भी हटते हैं।

    वहीं दूसरी ओर जब आरक्षित कोच में टीईटी चेकिंग के लिए आते हैं तो सामान्य टिकट वाले यात्री भारी जुर्माने के डर से इधर-उधर बचकर भागते हैं जबकि टीईटी उनसे अतिरिक्त चार्ज लेकर रिक्त सीट पर उनका आरक्षण कर देगा लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।

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    पीलीभीत के आगे स्थिति अधिक खराब हो रही है, क्योंकि इस रूट पर पहली बार कोई इंटर सिटी ट्रेन चली है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के जन संपर्क अधिकारी सफदर हुसैन ने बताया कि इंटरसिटी एक्सप्रेस होने की वजह से ट्रेन में सामान्य और चेयरकार कोच हैं।

    चेयरकार में सामान्य किराया से 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज देकर आरक्षण कराकर आराम से यात्रा की जा सकती है। टीईटी चेकिंग के दौरान सीट रिक्त होने पर भी अतिरिक्त चार्ज लेकर आरक्षण कर सकते हैं।

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