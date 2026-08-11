कासगंज-ऐशबाग एक्सप्रेस: जुर्माने के डर से न भागें! केवल ₹20 में TTE ट्रेन में ही कर देगा आपकी सीट पक्की

जागरण संवाददाता, बरेली। 11 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई 15312/15311 कासगंज-ऐशबाग-कासगंज एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है लेकिन सफर अभी मुश्किल भरा हो रहा है। आरक्षित वर्ग के कोच को सामान्य कोच समझकर लोग बैठते हैं लेकिन टीटीई के आने पर बचकर इधर-उधर भागते हैं, जबकि इंटर सिटी एक्सप्रेस होने की वजह से ट्रेन में सीट रिक्त होने पर तुरंत 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज से आरक्षण हो जाता है। वहीं पहले से आरक्षित यात्रियों को भी सामान्य यात्रियों के सीटों पर बैठने से दिक्कत होती है।

यात्रियों की मांग पर रेलवे की ओर से 27 जुलाई से कासगंज से ऐशबाग तक नई ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। एलएचबी रैक से चलने वाली 16 कोच वाली ट्रेन में आगे पीछे दो-दो यानी चार सामान्य कोच हैं और सिर्फ एक एसी कोच को छोड़कर सभी टू एस यानी चेयरकार के आरक्षित कोच हैं।

टू एस कोच में यात्री पहले से ही किराया से 20 रुपये अतिरिक्त चार्ज देकर आरक्षण करा सकते हैं। जिन यात्रियों को इंटरसिटी ट्रेन के बारे में जानकारी होती है, वह तो स्वयं आनलाइन ट्रेन में सीट बुक करा ले रहे हैं लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है, वह या तो भीड़ वाले सामान्य कोच में बैठते हैं या फिर अनजाने में आरक्षित कोच में भी चढ़ जाते हैं।

ट्रेन में जब आरक्षित सीट वाले यात्री पहुंचते हैं तो उनकी सीट पर पहले से ही सामान्य टिकट वाले यात्री बैठे होते हैं, ऐसे में उन्हें यात्रियों को हटाना पड़ता है। कई बार यात्री नहीं भी हटते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आरक्षित कोच में टीईटी चेकिंग के लिए आते हैं तो सामान्य टिकट वाले यात्री भारी जुर्माने के डर से इधर-उधर बचकर भागते हैं जबकि टीईटी उनसे अतिरिक्त चार्ज लेकर रिक्त सीट पर उनका आरक्षण कर देगा लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।

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