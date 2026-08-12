इज्जतनगर मंडल की ट्रेनों में लगेगा 'कवच 4.0': ₹295 करोड़ मंजूर, घने कोहरे में भी नहीं थमेगी रफ्तार

जागरण संवाददाता, बरेली। इज्जतनगर मंडल के अलग-अलग रेलखंडों पर ट्रेन में यात्रा भविष्य में काफी सुरक्षित होगी। घने कोहरे में भी ट्रेन की रफ्तार नहीं थमेगी और दुर्घटना की स्थिति में स्वत: ही ट्रेन भी रुक जाएगी। भारतीय रेल ने पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के 660 रूट किलोमीटर रेलखंड पर कवच संस्करण 4.0 लगाने के कार्य को मंजूरी दे दी है।

इस काम पर लगभग 295 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें बरेली-कासगंज, इज्जतनग-काठगोदाम, इज्जतनगर मैलानी सहित अन्य रेलखंड के आने वाले 53 स्टेशन आएंगे। इज्जतनगर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सफदर हुसैन ने बताया कि यह कार्य भारतीय रेल के शेष रेलखंडों पर लांग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) के संचार बैकबोन के साथ कवच की व्यवस्था संबंधी अम्ब्रेला कार्य के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि इज्जतनगर मंडल में कवच संस्करण 4.0 की व्यवस्था के तहत कासगंज (छोड़कर)-इज्जतनगर रेलखंड पर 12 स्टेशन, इज्जतनगर से काठगोदाम तक नौ स्टेशन, लालकुआं से रामपुर (छोड़कर) तक पांच स्टेशन शाम‍िल हैं। इनके अलावा लालकुआं से काशीपुर तक चार स्टेशन, रामनगर से कटघर तक चार स्टेशन, भोजीपुरा से टनकपुर तक नौ स्टेशन, पीलीभीत से शाहजहांपुर (छोड़कर) तक चार स्टेशन, पीलीभीत से मैलानी (छोड़कर) तक पांच स्टेशन और मंधना जंक्शन (छोड़कर)-ब्रह्मावर्त तक एक स्टेशन को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिन स्टेशनों को छोड़ा गया है, वह दूसरे मंडल में आते हैं। उन्होंने बताया कि कवच संस्करण 4.0 की स्थापना से इन रेलखंडों पर ट्रेन परिचालन की निगरानी और संरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा।

कवच प्रणाली रेलगाड़ियों को अधिकतम अनुमेय गति पर सुरक्षित संचालन में सहायता करती है और परिचालन विश्वसनीयता को बेहतर बनाती है। इसके साथ ही, घने कोहरे जैसी प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में भी सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने में यह प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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