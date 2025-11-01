डीबीओएल शुगर मिल पर आयकर का छापा: तीसरे दिन भी डटी रही टीम, कंप्यूटर से मिले रिकॉर्ड जब्त
डीबीओएल शुगर मिल में आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। टीम ने कंप्यूटर और दस्तावेजों से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए। मिल प्रबंधन पर टैक्स चोरी का संदेह है। छापेमारी के कारण पेराई सत्र में देरी हो सकती है, जिससे किसान चिंतित हैं। प्रबंध निदेशक के आवास पर भी तलाशी ली गई। गन्ना मूल्य भुगतान में बेहतर प्रदर्शन के लिए मिल को पुरस्कृत किया गया था। आयकर टीम ने मिल का भोजन खाने से इनकार कर दिया है।
संवाद सहयोगी, जागरण. मीरगंज। धामपुर बायो आर्गेनिक लिमिटेड, डीबीओएल शुगर मिल में आयकर विभाग की टीम ने तीसरे दिन भी छापामार कार्रवाई के तहत कंप्यूटर, लैपटाप, दस्तावेजों को खंगाला। इस दौरान कंप्यूटर हार्ड डिस्क से महत्वपूर्ण डाटा कब्जे में लेकर जांच की बात कही जा रही है।
मिल प्रबंधन के टैक्स चोरी तथा वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं बरतने की आशंका के चलते आयकर टीम गहनता से दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल आयकर विभाग व मिल की ओर से अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। शुगर मिल में बुधवार सुबह से ही आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई शुरू की है।
श्रमिकों की आवाजाही जारी, कंप्यूटर से मिले महत्वपूर्ण रिकॉर्ड
इस छापेमारी के चलते पांच नवंबर को शुरू होने वाला सत्र अधर में लटक सकता है, जिससे गन्ना किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई हैं। डीबीओएल शुगर मिल में पेराई सत्र 2025-26 के शुभारंभ की तैयारियां जोरों पर थी। मिल प्रबंधन ने पांच नवंबर को पेराई सत्र शुरू करने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन बुधवार को आयकर विभाग की टीमों ने सुबह करीब पांच बजे मिल प्रबंधन के दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी।
इस छापामार कार्रवाई से खलबली मच गई है। सूत्रों के अनुसार मिल प्रबंधन ने आसन्न पेराई सत्र संचालन से जुड़ी तैयारियों से फिलहाल हाथ खींच लिया है। तीन दिन से छापामार टीम शुगर मिल में डटी है। किसानों की गन्ने की फसल पककर तैयार है। जो जल्द अपना गन्ना मिल को आपूर्ति कर अपने खेतों को खाली कर उनमें गेहूं, दलहन, तिलहन फसलों की बोआई करता है। उसे गन्ना काटकर रबी फसलों की बोवाई करनी होती है। जिसकी बोवाई में देरी होना चिंता का सबब है।
प्रबंध निदेशक के आवास से खंगाले दस्तावेज
आयकर विभाग की टीम ने शुगर मिल के प्रबंध निदेशक के आवास की जांच की है। सूत्रों के अनुसार टीम ने जरूरत के अनुसार ताला तोड़कर भी कई दस्तावेज बरामद किए हैं। जिसके आधार पर आयकर से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। वहीं आयकर टीम के एक से दो दिन और डटे रहने की भी आशंका जताई जा रही है।
गन्ना मूल्य भुगतान का शासन ने दिया इनाम
बीते पेराई सत्र में 69 गन्ना क्रय केंद्रों पर शुगर मिल ने करीब 80 लाख कुंतल गन्ना की खरीद कर पेराई की थी। खरीदे गए गन्ना का रोस्टर के अनुसार मिल प्रबंधन ने सभी किसानों को समय से भुगतान कर प्रदेश में बाजी मारी है। गन्ना मून्य भुगतान में आगे रहने के चलते शासन ने मिल प्रबंधन को बहेड़ी व अन्य चीनी मिलों से 16 क्रय केंद्र छीन कर मीरगंज को दिए हैं। इस तरह से अब शुगर मिल की ओर से 85 क्रय केंद्रों पर गन्ना खरीद की जाएगी।
मिल का खाना खाने से अधिकारियों ने किया इनकार
शुगर मिल गेस्ट हाउस में प्रबंधन के लिए बनने वाला भोजन खाने से छापेमार टीम ने इन्कार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने खाने की व्यवस्था के लिए शाम के समय बाहर निकल रहे हैं। रोस्टर के अनुसार दैनिक उपभोग पूर्ण कर वह अंदर आ रहे हैं। फिलहाल मिल प्रबंधन को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है।
