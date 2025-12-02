Language
    आजम और मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध बरातघर पर चला बुलडोजर, महिलाओं-बच्चों को आगे कर कार्रवाई रोकने की हुई कोशिश

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:29 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल (आइएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध निर्माण पर मंगलवार को बीडीए का बुलडोजर चल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल (आइएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध निर्माण पर मंगलवार को बीडीए का बुलडोजर चला। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में शाहजहांपुर रोड स्थित सूफी टोला में दो अवैध बरातघर ध्वस्त कर दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिलाओं और बच्चों को बुलडोजर के आगे खड़ा कर कार्रवाई रोकने की कोशिश की गई, जिसे अफसरों ने समझाकर मौके से हटा दिया। चार घंटे से अधिक समय तक दो बुलडोजर जमकर गरजे। मुस्लिम बाहुल्य और सकरी गली में बीडीए की कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। अवैध बरातघर के आसपास के घरों में सुरक्षाकर्मियों को लगा दिया गया। शाम तक हुई कार्रवाई के बाद भी करीब 50 प्रतिशत अवैध निर्माण ढहाना बच गया, जिसे बुधवार को ध्वस्त किया जाएगा।

    शहर में आइ लव मोहम्मद के नाम पर 26 सितंबर को उपद्रव के बाद उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों को विधिक के साथ आर्थिक चोट पहुंचाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने पुराना शहर के सूफी टोला में सरफराज वली खां के एवान-ए-फरहत बरातघर को ध्वस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध 12 अक्टूबर 2011 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे।

    इसके साथ ही एवान-ए-फरहत से सटे राशिद खां के गुड मैरिज हाल को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध भी 12 अक्टूबर 2011 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे। कार्रवाई के पहले बीडीए की टीम ने घर के विद्युत कनेक्शन को काटने के साथ छत पर लगे टेलीकाम कंपनी के टावर के यंत्रों को हटवा दिया। फिर पुलिस-प्रशासन ने घर की महिलाओं व बच्चों को घर से बाहर निकाल कार्रवाई शुरू की।

    सरफराज वली सपा नेता आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। हाल ही में आजम के सीतापुर जेल से छूटने के बाद रामपुर जाते समय सरफराज और उनके बेटे सैफ वली ने आजम का बरेली की सीमा में स्वागत भी किया था। मंगलवार को ध्वस्तीकरण के बीच ही सरफराज और आजम की एक साथ की तस्वीरें भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गईं। सरफराज के बेटे सैफ सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के भाई उस्मान बेग के दामाद भी हैं। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए की कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी।