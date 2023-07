Bareilly Crime: बरेली में प्रेमनगर थाने के पास हिस्ट्रीशीटर की हत्या, बीच सड़क दागी आठ गोलियां; एक गिरफ्तार

Bareilly बरेली में एक हिस्ट्रीशीटर को थाने के पास घेरकर गोलियों से भुन दिया गया। जाटवपुरा में रहने वाला अजय शनिवार शाम सात बजे आलमगिरी गंज में दोस्त लकी के घर गया था। स्वजन के अनुसार रात 8.30 बजे मोटरसाइकिल से दोनों डीडीपुरम में एक अन्य दोस्त के घर जा रहे थे। प्रेमनगर थाने के पास पहुंचते ही दूसरी मोटरसाइकिल से लोगों ने घेर लिया और फिर फायरिंग कर दी।

बरेली में प्रेमनगर थाने के पास हिस्ट्रीशीटर की हत्या, बीच सड़क दागी आठ गोलियां

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता। दो गुटों में चल रहा विवाद शनिवार रात हत्याकांड में बदल गया। प्रेमनगर थाने से 500 मीटर दूर सट्टा कराने के आरोपितों ने हिस्ट्रीशीटर अजय वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी। मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने तमंचों से आठ फायर किए। इनमें दो गोलियां अजय के सिर और कनपटी में लगीं। मौके से एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वजन का कहना है कि अजय को हमले का अंदेशा था इसलिए शनिवार दोपहर को एसएसपी सिटी राहुल भाटी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। शिकायत से बौखलाए आरोपितों से घटना कर दी। जाटवपुरा में रहने वाला अजय शनिवार शाम सात बजे आलमगिरी गंज में दोस्त लकी के घर गया था। स्वजन के अनुसार, रात 8.30 बजे मोटरसाइकिल से दोनों डीडीपुरम में एक अन्य दोस्त के घर जा रहे थे। घेर कर की फायरिंग प्रेमनगर थाने के पास पहुंचते ही दूसरी मोटरसाइकिल से आए विनय, राहुल और नितिन ने घेर लिया। अजय कुछ समझ पाता, इससे पहले तीनों ने फायरिंग कर दी। चीख-पुकार के बीच लकी थाने की ओर दौड़ा, उसकी आवाज सुनकर पुलिसकर्मी मदद को आए। इस बीच राहुल व नितिन घटना कर फरार हो गया, जबकि विनय को पकड़ लिया गया। आनन-फानन में अजय को जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लगातार मिल रही थी धमकियां अजय के स्वजन ने बताया कि भगवान स्वरूप उर्फ लाले और जगमोहन का गिरोह सट्टा कराता है। दो महीने पहले अजय अपने दोस्त लकी व ममेरे भाई अर्जुन के साथ क्रिस्टल बार गया था। वहां भगवान स्वरूप व जगमोहन से मारपीट हो गई। दोनों ने पुलिस से मिलीभगत कर अजय समेत तीनों पर लूट, मारपीट की प्राथमिकी कर जेल भिजवा दिया था। एक महीने पहले वे जमानत पर छूटे, जिसके बाद दूसरा पक्ष धमकियां दे रहा था। पुलिस से इसकी शिकायत की मगर, सुनवाई नहीं हुई। इससे आरोपितों का दुस्साहस बढ़ता गया। एसपी सिटी ने कही ये बात हिस्ट्रीशीटर अजय पर अलग थानों में कई प्राथमिकी दर्ज हैं। उसकी हत्या के एक आरोपित को पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ चल रही है, इसके बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट हो सकेगा। -राहुल भाटी, एसपी सिटी

Edited By: Swati Singh