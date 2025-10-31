Language
    यूपी के इस ज‍िले में विकसित होगी ग्रीन एनर्जी टाउनशिप, नए साल से पहले शुरू हो जाएगा भूम‍ि अधि‍ग्रहण

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:36 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में ग्रेटर बरेली व रामगंगा नगर आवासीय योजना के विकास के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने पीलीभीत रोड टाउनशिप के विकास पर पूरी ताकत झोंक दी है। दावा किया जा रहा है नववर्ष से पहले बीडीए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरु कर देगा।

    साथ ही यह टाउनशिप मंडल की पहली ऐसी टाउनशिप होगी जो पूरी तरह ग्रीन एनर्जी टाउनशिप होगी। यहां सौर ऊर्जा और बैटरी पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। जो प्रदेश को वर्ष-2047 तक सोलर सिटी के रूप में बदलने की पहल को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।


    विकास प्राधिकरण ने रामगंगा नगर आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के धरातल पर उतरने के बाद बीडीए ने पीलीभीत बाइपास रोड पर नई टाउनशिप के विकास की योजना बनाई है। बड़ा बाइपास के पास 267 हेक्टेयर में प्रस्तावित नई टाउनशिप के विकास की रुपरेखा तैयार की है।

    इसके लिए बीडीए ने डिमांड सर्वे 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि योजना के विकास के लिए अभियंताओं और विशेषज्ञों की टीम कार्ययोजना तैयार कर रही है। शीघ्र ही एक-एक सेक्टर में प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। परियोजना को पूरी तरह ग्रीन एनर्जी के रूप में पहचान दी जाएगी। इसका भी प्रयास किया जा रहा है।

    बताया कि इसके लिए ग्राम अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचंद, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर, नवदिया कुर्मियान की कुल 267.19 हेक्टेयर भूमि खरीदी जानी है। इसके लिए 2275 किसानों से भूमि खरीदी जानी है। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार नई टाउनशिप के साथ बीडीए की रामगंगा नगर आवासीय योजना में भी अलग-अलग सेक्टरों को ग्रीन एनर्जी पर आधारित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।