Bareilly News: बरेली में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दरगाह आला हजरत में योगाभ्यास कराने पर छह के विरुद्ध FIR

बरेली में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दरगाह आला हजरत के परिसर में योगाभ्यास एवं सूर्य नमस्कार करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में अब छह लोगों के ख‍िलाफ एफआइआर भी दर्ज की गई है। दरगाह आला हजरत से जुड़े दूसरे संगठन जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान हसन भी आरोपित हैं। बता दें क‍ि गलत बयानबाजी समेत विभिन्न धाराओं में FIR की गई है।

Bareilly News: दरगाह आला हजरत में योगाभ्यास कराने पर छह के विरुद्ध FIR

बरेली, जागरण संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दरगाह आला हजरत के परिसर में संचालित मदरसा मंजर ए इस्लाम में योगाभ्यास एवं सूर्य नमस्कार करने को उपजे विवाद के बाद अब मामला तूल पकड़ गया है। दरगाह आला हजरत के प्रमुख सुब्हानी मियां के बेटे की ओर से जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पांच अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई। दरगाह परिसर में योगाभ्यास कराने को लेकर बरेली सहित देश-विदेश के उलमा इसको लेकर सवाल कर रहे थे। इस पर दरगाह के सज्जादानशीन अहसन रजा खां (अहसन मियां) ने मामले की जांच के बाद कोई भी कदम उठाने की बात कही थी। इसके बाद मामला शांत हो गया था लेकिन मंगलवार रात को दरगाह प्रमुख सुब्हानी मियां के मोबाइल पर काल आया, काल करने वाले ने योग कराने को लेकर सवाल किए, जिससे वह नाराज हो गए थे। इसके बाद मौलाना मोहम्मद सुब्हान रजा खां के बेटे मोहम्मद मुस्तहसन रजा खां की ओर से शिकायती पत्र बुधवार को कोतवाली में दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने देर रात जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान हसन सिद्दीकी निवासी किला, रामपुर जिले के खजुरिया थाना क्षेत्र के निवासी मुहम्मद शहजाद आलम, मुहम्मद उबैद रजा उर्फ समीर, नूर आलम, अनीस आलम सिवानी और काजी मुश्ताक आलम निजामी कर्नाटक के विरुद्ध मानहानि, धमकी और सार्वजनिक तौर पर गलत बयानबाजी समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत की गई।

