    यूपी के इस जिले में चार दिन रहेगी बिजली कटौती, जर्जर तार बदलने का होगा काम

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:23 AM (IST)

    बरेली में फरीदपुर इंडस्ट्रियल फीडर की बिजली 2 से 5 नवंबर तक बाधित रहेगी क्योंकि लाइन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने पानी निकासी और सड़क जैसी समस्याएं उठाईं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और लंबित आवेदनों का निस्तारण करने को कहा।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। 33/11 के उपकेंद्र अंधरपूरा से निर्गत 11 केवी फरीदपुर इंडस्ट्रियल फीडर की लाइन में होने वाले ब्रेकडाउन में कमी लाने के लिए का दो से पांच नवंबर तक जर्जर तार बदलवाकर सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। इसकी वजह से चार दिन तक इस फीडर से विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

    शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उद्यमियों के बिजली संबंधी समस्या उठाने पर अधिशासी अभियंता ने यह जानकारी दी।

     

    उपकेंद्र अंधरपूरा के फीडर फरीदपुर इंडस्ट्रियल की लाइन का कराया जाएगा सुदृढ़ीकरण

     

    भोजीपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने ग्राम पीपलसना चौधरी में स्थित औद्योगिक क्षेत्र भोजीपुरा का पानी निकास समस्या उठाई। अवगत कराया कि अर्से से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। डीएम ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को त्वरित कार्रवाई कर समस्या का निदान कराने के निर्देश दिए।

    राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के ग्राम बहादुरपुर एवं रसुइया संपर्क मार्ग की स्थिति खराब होने की शिकायत मिलने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने अवगत कराया कि यह प्रकरण को बोर्ड की बैठक में सम्मिलित कर पास करवा लिया गया है। समस्या के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है।

    उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने उठाईं समस्याएं, डीएम ने दिए निदान कराने के निर्देश

     

    रिछा जहानाबाद रोड पर हाई मास्क लाइट या स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग उठने पर डीएम ने अधिशासी अधिकारी रिछा को उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। सीबीगंज में सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकाई के सामने से क्रास करने वाले तारों को हटवाने के निर्देश विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को दिए।

    डीएम ने निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विभागों के आवेदन पत्रों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। जिसमें यूपीसीडा के 9 आवेदन समय सीमा से बाहर लंबित पाए गए, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारी को प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

    बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, उपायुक्त उद्योग विकास यादव, अपर नगर आयुक्त समेत उद्यमी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।