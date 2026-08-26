कोर्ट में बोली पत्नी पति कमाता है एक लाख महीना, मैं बेसहारा... बेरोजगार, पति ने पेश किए ऐसे सबूत दंग रह सभी

जागरण संवाददाता, बरेली। पति से भरण-पोषण पाने को अपनी वास्तविक आय व नौकरी छिपाने वाली महिला की अंतरिम भरण-पोषण अर्जी खारिज कर दी गई। यह कार्रवाई परिवार न्यायालय प्रथम के अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने की। हालांकि अदालत ने दो नाबालिग बेटियों को हर महीने चार हजार रुपये गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार, पीड़िता ने अपने पति से अपने और अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के लिए 60 हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी, जिसमें उन्होंने खुद को गंभीर रूप से बीमार, बेसहारा, बेरोजगार घरेलू महिला बताते हुए दावा किया था कि उनके पति कृषि, डेयरी, कपड़ा व्यापार और सुपरवाइजर के रूप में प्रतिमाह एक लाख रुपये से अधिक कमाते हैं।

इसके उलट, पति ने अदालत में जवाब दाखिल किया कि वह स्वयं महज 12वीं पास एक साधारण मजदूर है, जबकि उसकी पत्नी एमए शिक्षित है और एक प्लाईवुड कंपनी व टेलीकालिंग में कार्यरत होकर प्रतिमाह 14 हजार रुपये से अधिक कमा रही है, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने न्यायालय में झूठा शपथपत्र दाखिल किया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब न्यायालय ने साक्ष्यों का परिशीलन किया, तो पति की तरफ से प्रस्तुत बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते का विवरण सामने आया, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि पत्नी को नियमित रूप से 14,181 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त हो रहा था।