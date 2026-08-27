यूपी में फर्जी IAS विप्रा शर्मा पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 30 मुकदमों में लगी चार्जशीट

जागरण संवाददाता, बरेली। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाली फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा के विरुद्ध 30 से अधिक मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी है। जबकि, उसकी बहन शिखा के विरुद्ध 12 और ममेरी बहन दीक्षा के विरुद्ध तीन मुकदमों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। अन्य मुकदमों की विवेचना जारी है। जल्द ही उनमें भी पुलिस चार्जशीट लगाएगी।

सबसे पहला मुकदमा विप्रा के विरुद्ध 27 अप्रैल को बारादरी थाना क्षेत्र निवासी प्रीति लायल ने लिखाया था। उन्होंने बताया था कि चार साल पहले विप्रा से उनकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त विप्रा ने खुद का परिचार आईएएस बताकर कराया था।

पिता वीरेंद्र शर्मा और ड्राइवर विनोद के विरुद्ध विवेचना अभी जारी बाद में उसने नौकरी लगवाने का झांसा दिया। उसके हाव-भाव देखकर प्रीति लायल झांसे में आई और अपने साथ अपने साथियों के भी रूपये दिलवा दिए। जब नौकरी नहीं लगी और न ही उनके रुपये वापस हुए तो उन्होंने 28 अप्रैल को विप्रा शर्मा और दोनों बहनों शिखा और दीक्षा के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई।