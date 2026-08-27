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यूपी में फर्जी IAS विप्रा शर्मा पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 30 मुकदमों में लगी चार्जशीट

By Rajnesh Saxena Edited By: Sachin Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 10:40 PM (IST)

फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा के खिलाफ सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के 30 से अधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा

फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा

HighLights

  1. फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा पर 30 से अधिक चार्जशीट।

  2. बहन शिखा और दीक्षा पर भी कई मुकदमे दर्ज।

  3. सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर की थी ठगी।

जागरण संवाददाता, बरेली। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाली फर्जी आईएएस विप्रा शर्मा के विरुद्ध 30 से अधिक मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी है। जबकि, उसकी बहन शिखा के विरुद्ध 12 और ममेरी बहन दीक्षा के विरुद्ध तीन मुकदमों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। अन्य मुकदमों की विवेचना जारी है। जल्द ही उनमें भी पुलिस चार्जशीट लगाएगी।

सबसे पहला मुकदमा विप्रा के विरुद्ध 27 अप्रैल को बारादरी थाना क्षेत्र निवासी प्रीति लायल ने लिखाया था। उन्होंने बताया था कि चार साल पहले विप्रा से उनकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त विप्रा ने खुद का परिचार आईएएस बताकर कराया था।

पिता वीरेंद्र शर्मा और ड्राइवर विनोद के विरुद्ध विवेचना अभी जारी

बाद में उसने नौकरी लगवाने का झांसा दिया। उसके हाव-भाव देखकर प्रीति लायल झांसे में आई और अपने साथ अपने साथियों के भी रूपये दिलवा दिए। जब नौकरी नहीं लगी और न ही उनके रुपये वापस हुए तो उन्होंने 28 अप्रैल को विप्रा शर्मा और दोनों बहनों शिखा और दीक्षा के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई।

पुलिस ने तीनों को 29 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद विप्रा, उसकी बहनों और साथियों के विरुद्ध बारादरी, कोतवाली, सुभाषनगर, किला और इज्जतनगर थाने में 43 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 30 मुकदमों में विप्रा शर्मा, 12 में उसकी बहन शिखा शर्मा और तीन में उसकी ममेरी बहन दीक्षा पाठक के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।

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उसके पिता वीरेंद्र शर्मा और ड्राइवर विनोद के विरुद्ध विवेचना अभी जारी है। पुलिस का कहना हैं कि अन्य मुकदमों में भी जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी।

सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाली विप्रा शर्मा के विरुद्ध 30 मुकदमों में चार्जशीट लगाई जा चुकी है। अन्य मुकदमों में भी जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी।

                                                                                         शिवम आशुतोष, एएसपी