UP School Closed: भीषण ठंड में 8वीं तक के बच्चों को बड़ी राहत, इस जिले के स्कूलों की छुट्टी; डीएम का आदेश जारी

जागरण संवाददाता, बरेली। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अवकाश का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए दो दिन का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

शिक्षक पहुंचेंगे स्कूल, अपार आईडी व यू डायस का करेंगे कार्य

आदेश के अनुसार यह निर्णय जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों के साथ-साथ सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा। लगातार गिरते तापमान, शीतलहर और कोहरे के कारण सुबह के समय बच्चों को विद्यालय आने-जाने में होने वाली कठिनाइयों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।