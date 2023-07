Vegetable Price Hike: बारिश की वजह से फिर चढ़े हरी सब्जियों के दाम, आम आदमी परेशान

Vegetable Price Hike बारिश के बीच आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे थे लेकिन अब हर एक सब्जी ही महंगी होती जा रही है। बारिश के मौसम में हरी सब्जियों के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। डेलापीर मंडी में पिछले माह के बाद से तीन बार सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है।

बारिश की वजह से फिर चढ़े हरी सब्जियों के दाम, आम आदमी परेशान

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता। बारिश ने आम जनता पर डबल अटैक किया है। जहां एक ओर भारी बारिश के चलते घरों में पानी भर गया है तो वहीं बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बारिश के मौसम में हरी सब्जियों के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। मंडी में सीजनल सब्जियों की मांग अधिक होने की वजह से भी महंगाई है। दूसरी तरफ फुटकर विक्रेता इस महंगाई का अधिक लाभ उठा रहे हैं। ग्राहकों को दो से तीन गुना तक महंगी सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन प्रशासन फुटकर दुकानदारों पर नियंत्रण नहीं कर रहा है। अब सब्जियों के बढ़ते दाम से आम जनता परेशान है। एक महीने में तीन बार बढ़े दाम डेलापीर मंडी में पिछले माह के बाद से तीन बार सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। जून में सब्जियों के दाम में उछाल आया था। इसके बाद जून मध्य में फिर जुलाई प्रथम सप्ताह में उछाल रहा। गुरुवार को भी मंडी में सब्जियों के दाम में उछाल देखा गया। जल्द घटेंगे टमाटर के दाम डेलापीर मंडी में सब्जी-फल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शुजाउर रहमान ने बताया कि बारिश में आवक कम होने से तीसरी बार दाम बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि टमाटर की आवक बढ़ी है। गुरुवार को मंडी में 400 क्विंटल टमाटर की आवक थी। अब 800 क्विंटल टमाटर आया है। जल्द टमाटर के दाम घटेंगे। हरी सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह बारिश है। बारिश थमने पर मूल्य कम होने की संभावना है। मंडी में चेकपोस्ट पर 70 रुपये मिलेगा टमाटर डेलापीर मंडी में चेक पोस्ट पर सरकारी खुदरा स्टाल लगाया गया है। इस पर 70 रुपये किलो टमाटर बिकेगा। सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक यहां टमाटर मिलेगा। प्रशासन ने यह व्यवस्था आम ग्राहकों के लिए कराई है। यहां से थोक दुकानदार नहीं ले सकते हैं। कोई भी सुबह सात से दोपहर दो बजे तक टमाटर खरीद सकता है। सब्जियों के थोक और फुटकर भाव सब्जी पहले अब फुटकर टमाटर 120 -130 160

भिंडी 25-35 50

आलू 10-14 20

तुरई 30-40 55

अरबी 25-35 50

शिमला मिर्च 20-28 40

लौकी 10-20 30

कटहल 10-22 40

धनिया 120-150 200 (थोक भाव डेलापीर मंडी के अनुसार)

Edited By: Swati Singh