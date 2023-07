Bareilly News: यूपी की रोडवेज बसों में यात्रियों से हुई वसूली तो चालक-परिचालक होंगे जिम्मेदार

Bareilly News रोडबेज बसों में अब वसूली नहीं होगी। स्टेशन प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर साड़ी-सूट पहनकर आने वालों ने बसों में वसूली की तो उसके लिए चालक-परिचालक जिम्मेदार होंगे। दैनिक जागरण के सात जुलाई के अंक में सेटेलाइट बस अड्डे पर खड़ी होने वाली रोडवेज डिपो की बसों में यात्रियों से होने वाली वसूली की खबर को प्रमुखता से उठाया था।

यूपी की रोडवेज बसों में यात्रियों से हुई वसूली तो चालक-परिचालक होंगे जिम्मेदार

Your browser does not support the audio element.

बरेली, जागरण संवाददाता। अब उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में वसूली पर लगाम लगने वाली है। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए चालक और परिचालक को अल्टीमेटम दे दिया है। परिवहन निगम ने सभी को जागरूक किया। इसके साथ ही लोगों को सचेत रहने की भी बात कही। परिवहन निगम के सेटेलाइट बस अड्डे पर बसों में सवार होने वाले यात्रियों से किन्नरों वेष में रोजाना हजारों रुपये की वसूली करने के मामले को दैनिक जागरण ने उठाया तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। रुहेलखंड डिपो के एआरएम के निर्देश पर चौकी सेटेलाइट बस अड्डे की स्टेशन प्रभारी ने चालकों-परिचालकों को जागरूक किया। बसों में वसूली हुई तो चालक-परिचालक होंगे जिम्मेदार स्टेशन प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर साड़ी-सूट पहनकर आने वालों ने बसों में वसूली की तो उसके लिए चालक-परिचालक जिम्मेदार होंगे। दैनिक जागरण के सात जुलाई के अंक में सेटेलाइट बस अड्डे पर खड़ी होने वाली रोडवेज डिपो की बसों में यात्रियों से होने वाली वसूली की खबर को प्रमुखता से उठाया था। दैनिक जागरण ने उठाया था मुद्दा साड़ी-सूट पहनकर बसों में यात्रियों से वसूली शीर्षक से पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर छपने के बाद स्टेशन प्रभारी पुष्पा ने शुक्रवार को सुबह ही बस अड्डे पर चालक-परिचालकों को एकत्र करके इस बारे में बताया। बस अड्डे के पास स्थित चौकी के प्रभारी को पत्र लिखकर आसपास से अवैध रूप से वसूली करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

Edited By: Swati Singh