Bareilly Nagar Nigam News वहीं इस बाबत आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लगाया जाएगा। नगर निगम के पास शहर की व्यवस्थाओं को बनाने के साथ ही कार्यालय के इस्तेमाल में आने वाले वाहनों की संख्या दो सौ से अधिक है। इन वाहनों में डीजल की आपूर्ति के लिए हर साल करीब 12 करोड़ रुपये खर्च किया जाता है।

Nagar Nigam Bareilly : निगम में दौड़ेंगे सीएनएजी वाहन, बचेगा डीजल का खर्च

