मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: 64 हजार रुपये के लिए आधार लिंक जरूरी, PFMS से होगा भुगतान

जागरण संवाददाता, बरेली। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की लाभार्थियों को 64 हजार रुपये तभी मिल पाएंगे, जब उनका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होगा। शासन ने इस संबंध में सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा है। उनसे कहा गया कि पूर्व में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है।

अब सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से लाभार्थियों के बैंक खाते में रुपये भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदन के समय लाभार्थी का बैंक खाता संख्या, आइएफएससी कोड, शाखा का नाम आदि ब्योरा लिया जाता था। उसी के जरिये खाते में 64 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए जाते थे। अब सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत रुपये भेजे जाएंगे। इसमें बैंक खाता संख्या, आइएफएससी कोड आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाभार्थी के आधार कार्ड के जरिये बैंक खाते में रकम भेजी जाएगी। ऐसे में उनका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य है। विशेष सचिव प्रवीण मिश्र ने पत्र भेजकर निर्देशित किया कि आवेदन पत्रों में एनपीएसआइ मैंपिंग सुनिश्चित करा दें। यानी, यह तय हो जाए कि आवेदक बेटियों का बैंक खाता आधार से जुड़ा जरूर हो।