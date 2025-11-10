15 हजार रिश्वत लेने वाला पेशकार निलंबित, जिला बंदोबस्त अधिकारी ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बरेली। 15 हजार रिश्वत लेते चकबंदी कार्यालय फरीदपुर में तैनात पेशकार रजत चौधरी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध प्राथमिकी लिखाने के बाद अगले दिन उसे जेल भेज दिया। इसके बाद रविवार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला बंदोबस्त अधिकारी पवन कुमार ने रजत चौधरी को निलंबित कर दिया है।

फरीदपुर के पदारथपुर गांव निवासी मुहम्मद आदिल ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। आरोप था कि वह अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं, मगर उनकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है।