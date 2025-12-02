दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर लोहे के बक्से में बच्चे की लाश मिलने से सनसनी, अंदर रखे थे टॉफी और कुरकुरे!

जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर नकटिया पुल के नीचे एक लोहे के बक्से में बच्चे का शव बरामद हुआ है। बक्से के अंदर टॉफी और कुरकुरे भी पड़े थे। बच्चे की उम्र आठ से नौ वर्ष बताई जा रही है। पुलिस शिनाख्त का प्रयास कर रही है।

दिल्ली-लखनऊ हाइवे पर लोहे के बक्से में मिला बच्चे का शव इज्जतनगर पुलिस के मुताबिक, सुबह कुमराह गांव में प्रधान ने सूचना दी कि नकाटिया नदी के पास एक लोहे का बक्सा पड़ा है जिसमें बच्चे का शव है। पुलिस ने बक्सा खोलकर देखा तो नारंगी रंग की टीशर्ट और काले रंग के लोअर में एक बालक का शव था। उसे लाल रंग के कपड़े से ढका गया था। बक्से के अंदर खाने के लिए कुरकुरे, टॉफी समेत अन्य सामान था। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पता किया लेकिन कोई भी उसे पहचानता नहीं था।