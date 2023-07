Bareilly News Today उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र रविवार को बरेली के दौरे पर रहे। उन्होंने नगर पालिका भवन एसडीएम आवास समेत अन्य सभी जगहों को देखा जो 37 साल पहले उनकी कर्मभूमि रहा था। उन्होंने अपने बीते दिनों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों संग मीटिंग की और विकास कार्यों का जायजा लिया।

37 साल पहले जो थी कर्मभूमि आज वहीं पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अफसरों संग गांधी उद्यान में टहले

बरेली, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र रविवार सुबह सबसे पहले गांधी उद्यान में टहलने पहुंचे। वही अधिकारियों के साथ विकास के मुद्दों पर मंथन किया, फिर रामपुर के लिए रवाना हो गए। मुख्य सचिव ने शनिवार को आंवला तहसील में कई जगह भ्रमण किया था। नगर पालिका भवन, एसडीएम आवास समेत अन्य सभी जगहों को देखा जो 37 साल पहले उनकी कर्मभूमि रहा था। दोपहर बाद उन्होंने अन्नपूर्णा सरकारी राशन की दुकान का निरीक्षण किया। भुता में बन रहे पक्षी विहार, रामगंगा नगर आवासीय योजना, अर्बन हाट और जीआईसी में बन रहे ऑडिटोरियम का निरीक्षण भी किया था। जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें कई अधूरी परियोजनाओं की अड़चनें दूर करने की मांग उठी। रात मुख्य सचिव सर्किट हाउस में ही रुके। सुबह गांधी उद्यान पहुंचकर टहले। इसी दौरान अन्य अधिकारी भी वहां पहुंचे। सभी से अलग अलग विषयों पर बात भी की। रामपुर के लिए रवाना हुए मुख्य सचिव इसके बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र फिर सर्किट हाउस पहुंचकर पुराने लोगों से मिले। वहां पौधारोपण भी किया। करीब 9:30 बजे मुख्य सचिव रामपुर के लिए रवाना हो गए। वह रामपुर और मुरादाबाद में सरकारी परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। ये दौरा काफी खास है क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

