चौबारी मेला में बना एक थाना, आठ चौकी; 300 से अधिक पुलिसकर्मी संभालेंगे कमान
बरेली के चौबारी मेला की सुरक्षा के लिए एक थाना और आठ चौकियां बनाई गई हैं, जिसका नाम मेला कोतवाली रखा गया है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह को प्रभारी बनाया गया है। 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें इंस्पेक्टर, दारोगा, कांस्टेबल, महिला पुलिसकर्मी और पीएसी शामिल हैं। मेले में खोया-पाया केंद्र भी बनाया गया है। यातायात और पार्किंग व्यवस्था को भी सुधारा गया है।
जागरण संवाददाता, बरेली। चौबारी मेला की सुरक्षा के लिए एक थाना और आठ चौकियां बनाई गई हैं। थाने के लिए मेला कोतवाली नाम दिया गया है, जिसका प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह को बनाया गया। इसके अलावा 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
मेला प्रभारी एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि, मेला सुरक्षा के लिए 16 इंस्पेक्टर, 50 दारोगा, 210 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एक प्लाटून पीएसी, 50 महिला फोर्स, एक एंटी रोमियों दस्ता ओर आठ घुड़सवार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरे मेले की निगरानी के लिए एक वाच टावर भी बनाया गया है।
साथ ही एक खोया पाया केंद्र भी है। जिससे यदि मेले में किसी भी व्यक्ति के बच्चे आदि खोते हैं तो वह वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने अपनी तरफ से कड़ी सुरक्षा की है। मेले में ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। जिससे किसी को कोई समस्या न हो।
