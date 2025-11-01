चौबारी मेला में बना एक थाना, आठ चौकी; 300 से अधिक पुलिसकर्मी संभालेंगे कमान

जागरण संवाददाता, बरेली। चौबारी मेला की सुरक्षा के लिए एक थाना और आठ चौकियां बनाई गई हैं। थाने के लिए मेला कोतवाली नाम दिया गया है, जिसका प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह को बनाया गया। इसके अलावा 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

मेला प्रभारी एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि, मेला सुरक्षा के लिए 16 इंस्पेक्टर, 50 दारोगा, 210 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एक प्लाटून पीएसी, 50 महिला फोर्स, एक एंटी रोमियों दस्ता ओर आठ घुड़सवार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पूरे मेले की निगरानी के लिए एक वाच टावर भी बनाया गया है।