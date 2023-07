बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली विभाग की कालोनी में लाइन खींचने का प्रकरण सामने आने पर दैनिक जागरण ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। अधीक्षण अभियंता विद्युत कार्य मंडल की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने माना था कि प्राइवेट कालोनी में लगाए गए खंभे और केबल सरकारी हैं।

गंगानगर कालोनी में अवैध लाइन खींचने में एसडीओ, जेई और टीजीटू को चार्जशीट

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, बरेली : सुभाषनगर में निजी बिल्डर की कालोनी में बिजली लाइन खींचने के मामले में आरोपित अवर अभियंता और टीजीटू कर्मचारी गोकुल को पहले निलंबित हो चुके हैं। मामले की जांच करके रिपोर्ट मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास भेज दी गई थी। अब एमवीवीएनएल की ओर से अवर अभियंता और टीजीटू कर्मचारी के साथ ही एसडीओ सुभाषनगर महेंद्र पाल सिंह को भी चार्जशीट दी है। चार्जशीट के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सात दिनों में जवाब न देने पर मुख्यालय एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। सुभाष नगर विद्युत उपकेंद्र से जुड़ी गंगानगर कालोनी में अवैध तरीके से बिजली लाइन बनवाने के आरोप पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कार्रवाई की है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मिलीभगत करके छह खंभे लगाने के साथ ही सौ मीटर लाइन खींचकर केबल डाल दी थी। अब तक बिजली विभाग में लाइन खींचने के लिए बनाए गए एस्टीमेट की धनराशि भी नहीं जमा किया है। बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली विभाग की कालोनी में लाइन खींचने का प्रकरण सामने आने पर दैनिक जागरण ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। अधीक्षण अभियंता विद्युत कार्य मंडल की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने माना था कि प्राइवेट कालोनी में लगाए गए खंभे और केबल सरकारी हैं। इस मामले की जांच लखनऊ मुख्यालय भेजी गई थी। मामला तूल पकड़ा तो एसडीओ महेंद्र पाल सिंह ने खंभे उखाड़ने के साथ ही केबल को उतार लिया था। इसके बावजूद आरोपित बिल्डर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिल्डर पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी। अब चार्जशीट आने के बाद खलबली मची हुई है। वर्जन गंगानगर कालोनी में बिजली विभाग के छह खंभे लगाकर लाइन खींचने के मामले में जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को भेजा था। वहां से चार्जशीट आने पर संबंधित कर्मचारियों को जवाब देना होगा, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजीव कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता विद्युत वितरण

Edited By: Mohammed Ammar