लद्दाख जैसे '0' तापमान वाले इलाकों में भी पाली जा सकेंगी 'कुर्री मुर्गी', ग्रामीणों की खूब होगी कमाई

हिमांशु अग्निहोत्री, बरेली। शून्य के आसपास तापमान, कम ऑक्सीजन और दुर्गम पहाड़ियां, इन चुनौतियों के बीच अब लद्दाख में मुर्गीपालन की नई संभावनाएं आकार की ओर बढ़ रही हैं।

इसके लिए बरेली के केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान (सीएआरआइ या कैरी) ने ऐसे मुर्गी समूह का चयन किया है, जिसे अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और ऊंचाई वाले वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के आधार पर परखा गया है। यह परियोजना स्थानीय परिवारों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

सीएआरआइ के निदेशक और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. जगबीर सिंह त्यागी और डॉ. संदीप सरन ने बताया कि लद्दाख में समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के कारण आक्सीजन का स्तर सामान्य मैदानी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम रहता है। वहीं सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है।

ऐसे वातावरण में अधिकांश सामान्य नस्ल की मुर्गियां लंबे समय तक जीवित नहीं रह पातीं। इसी चुनौती को देखते हुए संस्थान ने अपने फॉर्म में कई चरणों के परीक्षण किए। चयनित पक्षियों की रक्त क्षमता, फेफड़ों की कार्यक्षमता और कम आक्सीजन सहनशीलता का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया।

इसके बाद उन्हें लद्दाख की परिस्थितियों के लिए चुना गया, जहां सामान्य 21 प्रतिशत ऑक्सीजन वाले वातावरण से सीधे लगभग 16 प्रतिशत ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में अनुकूलन कराया जाएगा। जल्द मुर्गियों को लद्दाख भेजा जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों का किया आकलन यह कार्य “लद्दाख के लिए जलवायु-लचीली और टिकाऊ कृषि आधारित प्रणालियां” परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (कजरी) और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआइ) भी सहयोगी संस्थान हैं।