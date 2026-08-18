CAG रिपोर्ट में खुलासा: देश के 512 में से सिर्फ 54 रेलवे स्टेशन पास; इज्जतनगर और मथुरा कैंट ने मारी बाजी

जागरण संवाददाता, बरेली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में 512 स्टेशनों में से 458 पर आवश्यक यात्रियों सुविधाओं में कोई न कोई कमी मिली है। सिर्फ 54 स्टेशन ऐसे हैं, जहां कोई कमी नहीं मिली है। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल का इज्जतनगर जंक्शन और मथुरा कैंट स्टेशन भी शामिल हैं।

वहीं फर्रुखाबाद, कासगंज और अलीगढ़ स्टेशनों पर कमियां मिली हैं। कैग की रिपोर्ट में बरेली सिटी, हल्द्वानी आदि स्टेशनों को भी शामिल किया गया था, यात्रियों सुविधाओं में कमी वाले स्टेशनों में ये भी शामिल हैं। संसद में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में 458 स्टेशनों पर टायलेट, पीने का पानी, बैठने का इंतजाम, प्लेटफार्म पर छत, पंखें, वाटर कूलर, दिशासूचक, हाई लेवल प्लेटफार्म, फुट ओवर ब्रिज, डस्टबिन, क्लाक और पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम आदि में से कोई न कोई एक कमी मिली है।

सीएजी की ओर से यात्रियों से फीडबैक भी लिया गया। सीएजी की रिपोर्ट में जिन 54 स्टेशनों में कोई कमी नहीं मिली है, उनमें पूर्वोत्तर रेलवे का एनएसीजी-एक का गोरखपुर जंक्शन शामिल है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के एनएसजी-पांच का इज्जतनगर और मथुरा कैंट स्टेशन शामिल हैं।

इसके अलावा 13 जोनल रेलवे के जिन स्टेशनों पर कोई कमी नहीं मिली है। उनमें आगरा कैंट, इंदौर, जयपुर, कोटा, नागपुर, नासिक रोड, पाटलिपुत्र, टाटानगर, अकोला, बनारस, भगत की कोठी, बीकानेर, किशनगढ़, रांची, श्री गंगानगर, भिवानी, चालीसगांव, फालना, बस्ता, दुल्लहपुर, फाजिल्का, फुरकाटिंग, हाथरस जंक्शन, इंदरगढ़ सुमेरगंजमंडी है।

इसके अलावा कांठी, लक्सर, निलेश्वर, पारसिया, राय का बाग, सारनाथ, सुवासरा, तेतुलमारी, अम्बासा, अररिया कोर्ट, बरहरागंज, गिद्धनी, हरिचंदनपुर, मुनाबाओ, नागोठणे, नकहा जंगल, नयागढ़ टाउन, नजरबाग, राधनपुर, राजघाट नरोरा, रामकनाली, रोशनपुर रूपसा, सर एम. विश्वेश्वरैया (टी) बेंगलुरु, सोगरिया, सोनामुखी, तहसील भद्रा हैं।

इन स्टेशनों पर मिलीं आवश्यक सुविधाओं में कमी एनएसजी-टू वर्ग के मुरादाबाद, सहारनपुर आदि स्टेशनों पर पीने के पानी, अलीगढ़ स्टेशन पर बैठने के इंतजाम, कासगंज में प्लेटफार्म पर छत, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद में यूरिनल, अलीगढ़ में टायलेट, अलीगढ़ में पंखे, फर्रुखाबाद, कासगंज में वाटर कूलर, अलीगढ़ में दिशासूचक में कमियां मिली हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर, उत्तर व अन्य रेलवे जोन के 458 स्टेशनों पर कोई न कोई कमी मिली है।

विस्तृत अध्ययन के लिए इन स्टेशनों को किया शामिल सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में विस्तृत अध्ययन के लिए अलग-अलग जोन के स्टेशनों को शामिल किया था, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, गोंडा, कासगंज, फर्रुखाबाद, छपरा, बनारस, आनंद नगर, कन्नौज, बरेली सिटी, बेलथारा रोड, बहराइच, इज्जतनगर, लखनऊ, मनकापुर, रुद्रपुर सिटी, ल्द्वानी, दुरौंधा, नौतन्वा, मोहिबुल्लापुर, बिल्हौर, फतेहगढ़, औंड़िहार, दुल्लहपुर, नकहा जंगल, पीपीगंज, न्यूरिया हुसैनपुर, रोशनपुर, हथुआ, चौरी-चौरा, सारनाथ, बरहारगंज, मथुरा कैंट, उत्तर रेलवे के लखनऊ, हरिद्वार, मुरादाबाद, हापुड़ आदि के अलावा अन्य शामिल किए गए थे।