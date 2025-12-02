मौलाना तौकीर और आजम के करीबियों के यहां पहुंचा बुलडोजर, बरातघर और मैरिज हॉल ढहाने की तैयारी
बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विवाद के बाद मौलाना तौकीर और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। बीडीए ने शाहजहांपुर रोड पर स्थित एवान-ए-फ़रहत बारातघर और गुड मैरिज हॉल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, निर्माणकर्ताओं ने मौलाना तौकीर और आजम खान से संबंध होने से इनकार किया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ है।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आई लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। मंगलवार को शाहजहांपुर रोड स्थित सूफी टोला में एवान-ए-फरहत बारातघर और गुड मैरिज हॉल ध्वस्त करने के लिए बीडीए का अमला पहुंच गया। भारी सुरक्षाकर्मियों को देख इलाके में खलबली मच गई।
प्रशासन की कार्रवाई को बताया भेदभावपूर्ण
कार्रवाई की आहट देख अवैध निर्माण करने वाले लोगों ने मीडिया से बातचीत में ख़ुद को मौलाना तौकीर और आजम ख़ान के करीबी होने की बात को ख़ारिज किया। साथ ही प्रशासन की ओर से हो रही कार्रवाई को भी भेदभावपूर्ण बताया। फिलहाल घटनास्थल से सौ मीटर पहले ही रुकी बीडीए टीम पुलिस बल का इंतजार कर रही। अधिकारियों के अनुसार दोनों अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे और इसके लिए पूर्व में ही निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया जा चुका है।
