बरेली में अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन : साढ़े चार वर्ष में बीडीए ने गिराए 590 अवैध निर्माण, 183 कालोनियां ध्वस्त
बरेली में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने पिछले साढ़े चार वर्षों में 590 अवैध निर्माणों और 183 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। बीडीए अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) का बुलडोजर खूब चल रहा है। बीते साढ़े वर्ष में 183 अवैध कालोनियां समेत 590 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। इसमें सपा विधायक शहजिल इस्लाम, शराब कारोबारी मनोज जायसवाल, स्मैक तस्कर नन्हें लंगड़ा, सोनू, असफाक, इस्लाम, सोबती बिल्डर, धनराज बिल्डर समेत अन्य कई रसूखदार शामिल हैं जिनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के साथ सीलिंग की गई।
बीडीए की सख्ती की असर यह रहा कि प्रदेश में लखनऊ के बाद बरेली को अवैध निर्माण पर कार्रवाई में दूसरा स्थान मिला। इसके लिए बीते दिनों बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन को शासन ने सम्मानित भी किया। बीडीए अधिकारियों के अनुसार इन साढ़े चार वर्ष में 1441 अवैध निर्माण के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।
बीडीए की यह कार्रवाई अन्य प्राधिकरणों के लिए नजीर बनी ताे भूमाफियाओं, तस्करों और अन्य सियासी रसूखदारों में भय भी पैदा किया। मंगलवार को बीडीए अधिकारियों ने बीते साढ़े चार वर्ष का अवैध निर्माण का विस्तृत ब्यौरा जारी करते हुए आमजन से नए भवन निर्माण से पहले नए बिल्डिंग बायलाज के तहत मानचित्र स्वीकृत कराने का आह्वान किया।
शहर के पीलीभीत बाइपास और बड़ा बाइपास रोड के मध्य रामगंगा नगर आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विकास के साथ बीडीए ने अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की है। इसमें बिना मानचित्र बने भवन, ग्रीन बेल्ट में तस्कर व भूमाफिया के बने 70 से अधिक अवैध निर्माण शामिल हैं। जिन्हें बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही 1441 से अधिक भवनों पर चालान की कार्रवाई की गई।
अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई
|वित्तीय वर्ष
|अवैध निर्माण
|अवैध कालोनी
|2021-22
|167
|31
|2022-23
|229
|35
|2023-24
|03
|48
|2024-25
|03
|19
|2025-26(सितंबर तक)
|03
|52
शहर के सुनियोजित विकास में बाधा बनने वाले अवैध निर्माण के विरुद्ध बीडीए द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। शहर में अवैध निर्माण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आमजन से अपील है कि वह नए बिल्डिंग बायलाज में मिली छूट का लाभ उठाते हुए अपने भवनों को मानचित्र अवश्य स्वीकृत कराएं।
डा. मनिकंडन ए., बीडीए उपाध्यक्ष
