Bareilly News: पति निकला नामर्द, देवर ने भाभी के साथ किया दुष्कर्म; वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Crime News महिला ने बताया कि उसकी शादी 25 जून को मीरगंज के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। विदा होकर वह सुसुराल पहुंची तो सुहाग रात को पति उससे संबंध बनाने के लिए पास आया तो पता चला कि वह नामर्द है। जब वह दूसरी विदाई में अपने ससुराल पहुंची तो सास-ससुर ने षड्यंत्र के तहत जबरन उसे व उसके देवर को कमरे में बंद कर दिया।

ससुराल वालों ने विवाहिता को देवर के साथ कमरे में किया बंद, देवर ने दुष्कर्म कर बनाया वीडियो।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, नवाबगंज: युवती ने शादी के बाद कई सपने संजोये थे, लेकिन उसके सपने क्षणभर में चकनाचूर हो गए। शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति नामर्द है। दूसरी विदा में ससुराल पहुंची विवाहिता को ससुराल वालों ने देवर के साथ संबंध बनाने को कहा। वह नहीं मानी तो ससुराल पक्ष ने उसे व उसके देवर को कमरे में बंद कर दिया, जहां देवर ने उससे दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बनाता रहा संबंध वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने सोमवार को पुलिस से शिकायत की है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 25 जून को मीरगंज के एक गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। विदा होकर वह सुसुराल पहुंची तो सुहाग रात को पति उससे संबंध बनाने के लिए पास आया तो पता चला कि वह नामर्द है। सुबह सास से बात की तो उन्होंने ने उसको चुप रहने की हिदायत दी। 30 जून को जब वह दूसरी विदा में ससुराल पहुंची तो सास-ससुर ने षड्यंत्र के तहत जबरन उसे व उसके देवर को कमरे में बंद कर दिया गया। देवर ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। जिसके बाद वह उसकी वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर उसके साथ कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाए। मायके वालों से बात न हो सके इसलिए ससुरालियों ने उसका मोबाइल छीन लिया। भाई को सुनाई आपबीती सोमवार को जेठानी के मोबाइल फोन से भाई को फोन आपबीती बताई। इसके बाद वह स्वजनों के साथ उसे लेने के लिए ससुराल आ गया। ससुराल वालों ने उसके भाई को गालियां दी और मारपीट की। आरोप है कि ससुराल वालों ने गहने व अन्य कीमती सामान छीन कर उसे घर से निकाल दिया। इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि महिला के शिकायती पत्र पर जांच की जा रही है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Mohammad Sameer