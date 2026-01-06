Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न नक्शा, न अनुमति: धड़ल्ले से चल रहा था Hyundai का शोरूम, BDA ने एक झटके में कर दिया सील

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:30 PM (IST)

    बरेली के सीबीगंज में बीडीए ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए चल रहे एक हुंडई शोरूम को सील कर दिया। अल्पित अग्रवाल द्वारा निर्मित यह शोरूम 1520 वर्गमीटर में फ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सील‍िंंग की कार्रवाई करते अध‍िकारी

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के सीबीगंज में बिना नक्शा स्वीकृत कराए संचालित किए जा रहे कार शोरुम को बीडीए ने सील कर दिया। भवन स्वामी को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीए अधिकारियों के अनुसार अन्य व्यावसायिक भवनों के मानचित्र का भी जांच कराया जा रहा है, इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

    बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि अल्पित अग्रवाल आदि द्वारा रामपुर रोड नदौसी सीबीगंज 1520 वर्गमीटर के क्षेत्र में पूर्व में निर्मित भूतल एवं प्रथम तल पर बड़े-बड़े हाल-शोरूम का निर्माण कराया गया है, जिसके विरूद्ध उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद संख्या-109/11-12 (जोन-2 सेक्टर-07) योजित किया गया है।

    क्षेत्रीय अवर अभियंता ने मंगलवार को बताया कि भवन स्वामी द्वारा 30 दिसंबर को जारी किए गए नोटिस के बाद भी संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया और संबंधित स्थल पर शोरूम का संचालन किया जा रहा है। इस पर अवर अभियंता द्वारा भवन को सील बंद किये जाने की संस्तुति भी की गयी।

    इसके बाद मंगलवार को विकास प्राधिकरण ने उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-28ए (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अल्पित अग्रवाल आदि के द्वारा अनाधिकृत रूप से संचालित किये जा रहे शोरूम को सील कर दिया। बीडीए की कार्रवाई के बाद अन्य भवनों में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए व्यावसायिक गतिविधि कर रहे लोगों में खलबली मची है।

    संयुक्त संचिव ने बताया कि बीडीए की ओर से अलग-अलग क्षेत्र में अभिंयता सर्वे कर रहे हैं, जिन भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं और वह अपने भवन की संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं कर रहे तो संबंधित के विरुद्ध सीलिंग और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।

     

    यह भी पढ़ें- संभल में फिर गरजा बुलडोजर, तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान और मदरसा जमींदोज