बरेली की नवाबगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि मिलक पिछौड़ा गांव में तस्लीम ने अवैध रूप से धन अर्जित किया है। पुलिस पहुंची तो तस्लीम के घर से 24 लाख रुपये मिले। इसकी सूचना आयकर विभाग की टीम को दी गई। आयकर अधिकारियों के अनुसार तस्लीम का कहना था कि दो वर्ष पहले तकनीकी जानकारी देने के लिए यूट्यूब चैनल टेक्नीकल हब शुरू किया था।

आयकर व‍िभाग ने 24 लाख रुपये सील कर ब्योरा मांगा है। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

बरेली, जागरण संवाददाता। बरेली में यूट्यूबर बीटेक छात्र के बैंक खाते में दो वर्ष में 1.06 करोड़ रुपये आए हैं। उसके घर पर भी 24 लाख नकद मिले हैं। इस मामले में आयकर विभाग ने जांच बैठा दी है। साथ ही 24 लाख रुपये सील कर अधिकारियों ने समस्त धनराशि का ब्योरा मांगा है। वहीं, यूट्यूबर तस्लीम का कहना है कि सभी लेनदेन पारदर्शी और बैंक खाते के माध्यम से हुआ है। स्टेटमेंट मंगलवार को आयकर अधिकारियों के पास पहुंचा दिया जाएगा। घर से म‍िले 24 लाख रुपये शनिवार को बरेली की नवाबगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि मिलक पिछौड़ा गांव में तस्लीम ने अवैध रूप से धन अर्जित किया है। पुलिस वहां पहुंची तो तस्लीम के घर से 24 लाख रुपये मिले। इसकी सूचना आयकर विभाग की टीम को दी गई। आयकर अधिकारियों के अनुसार, तस्लीम का कहना था कि दो वर्ष पहले तकनीकी जानकारी देने के लिए यूट्यूब चैनल टेक्नीकल हब शुरू किया था। उसके 99 हजार सब्सक्राइबर हैं। सफाई नायक को आई शर्म तो नगर आयुक्त करने लगीं सफाई- बोलीं; मैं अधिकारी हूं तो इसका मतलब ये नहीं... 15 द‍िन पहले हुआ था न‍िकाह घर में रखी धनराशि पर तर्क दिया कि 15 दिन पहले निकाह हुआ था। उसमें 12 लाख रुपये बचे थे। 10 लाख रुपये घर में निर्माण एवं फर्नीचर आदि के लिए बैंक से निकाले थे। जांच टीम से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, बरेली और लखनऊ की संयुक्त टीम तय करेगी कि तस्लीम के खाते में आए धनराशि अवैध या वैध। बीटेक की पढ़ाई के बाद शुरू क‍िया था यूट्यूब चैनल इस संबंध में तस्लीम का कहना है कि किसी ने पुलिस को भ्रामक सूचना दे दी। 2017 में बीटेक की पढ़ाई की। इसके बाद यूट्यूब चैनल शुरू किया। दो वर्ष में चैनल अच्छा चल गया। उससे मिली सभी धनराशि बैंक खाते में आई। इसका पूरा रिकार्ड उपलब्ध है। इसमें 40 लाख रुपये आयकर भी जमा कर चुका हूं। प्रत्येक लेनदेन का प्रमाण है। सिर्फ शादी में बचे 12 लाख रुपये मेरे निजी हैं।

