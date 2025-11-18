बरेली में खुले वाहनों से ढो रहे कचरा, सड़क पर गंदगी संग हवा को कर रहे प्रदूषित

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हावी है। मुहल्लों-गलियों से एकत्र किए कूड़े को डंपिंग ग्राउंड ले जाते समय खुले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे शहर भर की सड़कों पर कूड़े बिखर रहे हैं और हवा भी प्रदूषित हो रही है।

मंगलवार सुबह निगम के एक वाहन में भरे कूड़े के रास्ते भर गिरने की घटना सामने आने के बाद नगर आयुक्त ने उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर निगम के वाहनों द्वारा कचरा उठाने के बाद खुले वाहन से ही डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने की शिकायत पर नगर आयुक्त ने तिरपाल और अन्य सुरक्षात्मक उपाय कर ही कूड़े वाहन को ले जाने के निर्देश दिए थे। मगर इसके बाद भी सफ़ाई कर्मचारियों की मनमानी थम नहीं रही है।