जागरण संवाददाता, बरेली। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम के तहत जिले में सामने आए 26.91 लाख मतदाताओं की अनंतिम सूची का मंगलवार को प्रकाशन करा दिया गया। अब अगले एक माह तक उन पर दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह के अनुसार आलेख्य निर्वाचन नामावली संबंधित मतदान केंद्रों पर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, मतदेय स्थलों से संबंधित अधिकारियों व बीएलओ के पास उपलब्ध है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह मार्च को होगा।

सर्वाधिक बिथरीचैनपुर, सबसे कम कैंट में मतदाता अनंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले में 26.91 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या सामने आई है। इसमें सर्वाधिक मतदाता बिथरीचैनपुर में 3.38 लाख से अधिक और सबसे कम मतदाता बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र में 2.48 लाख मिले हैं।

इसके साथ ही बहेड़ी में 3.16 लाख, मीरगंज में 3.04 लाख, भोजीपुरा में 3.30 लाख, नवाबगंज में 2.97 लाख, फरीदपुर में 2.75 लाख, बरेली शहर में 3.03 लाख और आंवला विधानसभा क्षेत्र में 2.76 लाख मतदाताओं के नाम हैं। जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या 14.82 लाख से अधिक है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 12.08 लाख से अधिक है। 53 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। 7.16 लाख मतदाता एएसडी में शामिल जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान 7.16 लाख से अधिक मतदाता एएसडी (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ) सूची में शामिल किए गए हैं। एसआइआर के दौरान जिले में 1.15 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होने के कारण उनके नाम सूची से हटाए गए हैं। वही, 2.92 लाख मतदाताओं के शिफ्ट होने पर नाम हटाए गए। इसके साथ ही 2.31 लाख मतदाता सर्वे के दौरान कही मिले ही नहीं। करीब 60 हजार पहले से ही शामिल पाए गए।

दावा व आपत्तियों के लिए यह प्रारूप भरें निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने की अर्हक तिथि एक जनवरी 2026 है। यदि इस आधार पर किसी को नाम शामिल करने के लिए कोई दावा या किसी नाम के शामिल होने पर कोई आपत्ति है या फिर किसी संशोधन की जरूरत है तो उचित प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रारूप छह घोषणा पत्र के साथ देना होगा।

प्रवासी मतदाताओं के लिए प्रारूप 6क देना होगा, मतदाता सूची से नाम अपमार्जित करने को प्रारूप 7 भरना होगा, मतदाता सूची में विद्यमान नाम आदि की प्रविष्टि को शुद्ध कराया जाना व विद्यमान प्रविष्टि को अन्यत्र स्थानांतरित करने को प्रारूप 8 पर घोषणा पत्र के साथ देना होगा।