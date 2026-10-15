'लोकेशन ट्रेस न हो, इसलिए घर छोड़े फोन'... बरेली उपद्रव के 102वें आरोपी ने खोले तौकीर रजा के सनसनीखेज राज

जागरण संवाददाता, बरेली। पिछले वर्ष हुए उपद्रव का षड्यंत्र रचते समय तय हो गया था कि हमले के दौरान कोई अपना मोबाइल फोन लेकर नहीं आएगा। इससे किसी की लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकेगी।

यदि शक के आधार पर किसी उपद्रवी को पकड़ा गया, तब भी उसकी लोकेशन घटनास्थल पर नहीं मिलने से साक्ष्य एकत्र नहीं हो सकेंगे। गुरुवार को 102 वां आरोपित मोबीन बेग उर्फ मोबीन की गिरफ्तारी के बाद ऐसे कई राज बेपर्दा हुए।