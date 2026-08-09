बरेली में रेलवे फाटक तोड़कर गोरखपुर एक्सप्रेस से टकराया ट्रैक्टर, बड़ा हादसा टला

संवाद सूत्र, बरेली। दियोहरिया स्थित रेलवे फाटक संख्या-288सी पर रविवार दोपहर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर बंद रेलवे फाटक तोड़कर गोरखपुर एक्सप्रेस में जा घुसा। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। केबिन मैन की सूझबूझ से ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया। घटना से सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई, हालांकि बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद ट्रेन को रोक कर आंतरिक जांच कर कुछ देर बाद आगे रवाना किया गया।

रविवार दोपहर 12.35 बजे ट्रेन संख्या-15009 (डाउन) गोरखपुर इज्जत नगर एक्सप्रेस पीलीभीत की ओर से आ रही थी। रेलवे फाटक संख्या 288सी बंद था और ट्रेन के पीछे की चार बोगियां ही फाटक के सामने से निकलना बाकी थीं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बंद फाटक को तोड़कर ट्रेन के कोच नंबर 12 से जा टकराया।

ट्रेन की गति कम होने और मौके पर तैनात केबिन मैन गौरव सक्सेना की सतर्कता के कारण दुर्घटना टल गई। ट्रैक्टर को अचानक पटरी पर आता देख केबिन मैन ने तत्काल आपातकालीन कदम उठाते हुए ट्रेन को रुकवाया। घटना की सूचना मिलते ही रेल अधिकारी और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे।

अचानक गियर पड़ने से रेलवे ट्रैक पर चला गया था ट्रैक्टर पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और यात्रियों की जान जोखिम में डालने के आरोप में ट्रैक्टर चालक लक्ष्मण मौर्य को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद ट्रेन करीब 15 मिनट तक रुकी रही। इससे इस रूट पर कुछ देर के लिए रेल यातायात बाधित रहा, जिसे स्थिति सामान्य होने के बाद बहाल कर दिया गया।

खबरें और भी







आरपीएफ पोस्ट सिटी स्टेशन प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्रा ने बताया कि केबिन मैन गौरव सक्सेना की तहरीर पर ट्रैक्टर चालक लक्ष्मण के विरुद्ध बरेली सिटी थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है। लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया है।