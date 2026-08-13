भारत माता के जयघोष से गुंजायमान हुआ बरेली, दैनिक जागरण की तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

जागरण संवाददाता, बरेली। देशभक्ति के तरानों और भारत माता के जयघोष के बीच गुरुवार सुबह श्री बांके बिहारी मंदिर, राजेंद्र नगर से दैनिक जागरण की भव्य तिरंगा यात्रा शुरू हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डा. उमेश गौतम और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने तिरंगा दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में शहर के विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया।

तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। स्काउट-गाइड, एनसीसी और एनएसएस की टीमों ने देशभक्ति के नारे लगाकर वातावरण को राष्ट्रप्रेम से सराबोर कर दिया। बैंड की धुनों और देशभक्ति गीतों के बीच यात्रा आगे बढ़ी तो मार्ग में लोगों ने पुष्पवर्षा कर प्रतिभागियों का स्वागत किया।