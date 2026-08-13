भारत माता के जयघोष से गुंजायमान हुआ बरेली, दैनिक जागरण की तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब
दैनिक जागरण द्वारा बरेली में देशभक्ति के तरानों और जयघोष के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, विधायक सहित विभि ...और पढ़ें
HighLights
दैनिक जागरण ने बरेली में देशभक्ति के तरानों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली।
जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, विधायक ने यात्रा का शुभारंभ किया।
शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, मार्ग में पुष्पवर्षा से स्वागत हुआ।
जागरण संवाददाता, बरेली। देशभक्ति के तरानों और भारत माता के जयघोष के बीच गुरुवार सुबह श्री बांके बिहारी मंदिर, राजेंद्र नगर से दैनिक जागरण की भव्य तिरंगा यात्रा शुरू हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, महापौर डा. उमेश गौतम और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने तिरंगा दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में शहर के विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया।
तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। स्काउट-गाइड, एनसीसी और एनएसएस की टीमों ने देशभक्ति के नारे लगाकर वातावरण को राष्ट्रप्रेम से सराबोर कर दिया। बैंड की धुनों और देशभक्ति गीतों के बीच यात्रा आगे बढ़ी तो मार्ग में लोगों ने पुष्पवर्षा कर प्रतिभागियों का स्वागत किया।
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यात्रा में युवाओं के साथ ही महिलाएं, व्यापारी और विभिन्न संगठनों के लोग भी बढ़-चढ़कर शामिल हुए। तिरंगे से सजा यात्रा मार्ग देशभक्ति के रंग में नजर आया। यात्रा राजेंद्र नगर से निकलकर शहीद स्तंभ की ओर बढ़ रही है, जहां पहुंचकर प्रतिभागी देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।