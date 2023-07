Bareilly: एयरफोर्स स्टेशन के पास में दंपति बना रहा मकान, अफसरों ने नहीं सुनी बात; वायुसेना को जाना पड़ा कोर्ट

Bareilly Newsबरेली के इज्जतनगर क्षेत्र स्थित एयरफोर्स स्टेशन की दीवार महज दो मीटर दूरी पर ही एक पति-पत्नी अपना घर बना रहे हैं। इससे एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इस घर के निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए वायुसेना की ओर से अफसरों से शिकायत की गई लेकिन किसी ने एक ना सुनी। अंत में वायुसेना को कोर्ट जाना पड़ा।

एयरफोर्स स्टेशन के पास में दंपति बना रहा मकान, अफसरों ने नहीं सुनी बात; वायुसेना को जाना पड़ा कोर्ट

बरेली, जागरण संवाददाता। देश की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन इस कदर लापरवाह हो सकते हैं। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वायुसेना के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ गया। उनकी शिकायत पर न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की न ही प्रशासन ने उनका संज्ञान लिया। कई बार कहने के बाद भी किसी ने वायुसेना की दीवार के पास होने वाले निर्माण को नहीं रुकवाया। कोर्ट के आदेश पर अब निर्माण करने वाले दंपति के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत हुई है। यह प्राथमिकी भारतीय वायुसेना के एयर कमोडोर की ओर से पंजीकृत कराई गई है। एयर कमोडोर ताहिर शेख वीएम ने प्राथमिकी में बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से वायुसेना को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वायुसेना स्टेशन की दीवार के 100 मीटर अंदर कोई भी निर्माण होता है तो उसे देश के लिए खतरा मानते हुए तत्काल प्रभाव से या तो रुकवाया जाए या फिर उसे ध्वस्त किया जाए। दंपति बना रहा पास में घर इसके बाद भी गायत्री नगर के रहने वाले दंपति अंजुम और इस्लाम वायुसेना की दीवार से महज दो मीटर दूरी पर ही अपना घर बना रहे हैं। जब वायुसेना की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वह नहीं माने। आरोप है कि उनके पास न तो भवन बनाने की अनुमति है न ही बीडीए से पास किया हुआ कोई नक्शा है। इस बात की शिकायत पर किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर इज्जतनगर थाने में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। छह माह पहले की थी शिकायत वायुसेना की ओर से दिसंबर 2022 में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई थी। इसके बाद भी प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की। जनवरी, 2023 में डीएम को भी शिकायती पत्र सौंपा इसके बाद भी उन्होंने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। अब कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी पंजीकृत हुई है।

