जागरण संवाददाता, बरेली। एसआइआर के काम में लगे बरेली के एमबी इंटर कालेज के शि‍क्षक अजय अग्रवाल का ब्रेन हेमरेज के चलते न‍िधन हो गया। वह गणना प्रपत्र फीडिंग के लिए आईटीआई केंद्र पर तैनात थे।

इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा. मनोज कुमार ने बताया ड्यूटी में लगे कर्मचारी नगर निवासी अजय अग्रवाल व्यावसायिक विषय के शिक्षक थे। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। एसआइआर का कार्य करने के बाद वह घर पहुंचे।

जहां पर देर रात उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। श‍िक्षक के स्वजन उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने अजय को मृत घोषित कर दिया।

