    एसआइआर के काम में लगे बरेली के शिक्षक की ब्रेनहेमरेज से हुई मृत्‍यु

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    बरेली में एसआइआर के काम में जुटे एक शिक्षक का ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। वह बरेली के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत थे और एसआइआर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। 

    अजय अग्रवाल की फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बरेली। एसआइआर के काम में लगे बरेली के एमबी इंटर कालेज के शि‍क्षक अजय अग्रवाल का ब्रेन हेमरेज के चलते न‍िधन हो गया। वह गणना प्रपत्र फीडिंग के लिए आईटीआई केंद्र पर तैनात थे।

    इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा. मनोज कुमार ने बताया ड्यूटी में लगे कर्मचारी नगर निवासी अजय अग्रवाल व्यावसायिक विषय के शिक्षक थे। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। एसआइआर का कार्य करने के बाद वह घर पहुंचे।

    जहां पर देर रात उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। श‍िक्षक के स्वजन उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने अजय को मृत घोषित कर दिया।

     

