Swine Flu Alert: 2 दिन की राहत के बाद बरेली में फिर मिले स्वाइन फ्लू के 2 मरीज, कुल आंकड़ा 24

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में स्वाइन फ्लू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को दो और नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, ताजा मामलों में शहर के आकाशपुरम निवासी 76 वर्षीय बुजुर्ग और मझगवां के 50 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद स्वास्थ्य टीम ने दोनों मरीजों का उपचार शुरू कर दिया है और उनके संपर्क में आए लोगों की निगरानी की जा रही है।

जिले में स्वाइन फ्लू की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी, जब एक साथ पांच मरीज सामने आए थे। इसके एक सप्ताह बाद चार और मामले दर्ज किए गए। हालांकि बीते दो दिनों से राहत थी और कोई नया केस नहीं मिला था, लेकिन मंगलवार को आए दो नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता फिर बढ़ा दी है।