Bareilly : बसपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर के बेटे व भतीजों को सजा; आठ हजार रुपये जुर्माना भी

जासं, बरेली : जानलेवा हमला करने के आरोप में अदालत ने मंगलवार को बसपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर के बेटे व तीन भतीजों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की रिपोर्ट वर्ष 2013 में बिहारीपुर खत्रियान निवासी संतोष पाठक ने थाना कोतवाली में लिखाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 13 नवंबर 2013 को वादी के घर के बाहर कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे। वादी ने मना किया तब आरोपितों ने लाठी, डंडा व तबल से जानलेवा हमला कर दिया जिससे संतोष पाठक का सिर फट गया। आरोपितों में बदायूं के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर के बेटे संतोष कुमार उर्फ डब्बू , भतीजे शुभम उर्फ सोनू, दीपक उर्फ रिंकू, अनुज सक्सेना उर्फ सुधांशु शामिल थे। सभी आरोपित बिहारीपुर कसगरान बरेली के निवासी हैं। सरकारी वकील तेजपाल सिंह राघव ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। अपर सेशन जज-13 अरविंद कुमार यादव ने सभी चार आरोपितों को दोषी मानते हुए चार साल की सजा व आठ हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

