Bareilly School Update: यूपी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूल अब 10 जनवरी तक बंद, प्री-बोर्ड परीक्षाएं टलीं
बरेली में अत्यधिक ठंड और शीतलहर के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी शिक्षा बोर्डों के प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूल अब 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी बरेली के निर्देशों के अनुपालन में जिले के सभी शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त एवं संचालित प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।
इस आदेश के अंतर्गत यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आइसीएसई बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भी तत्काल प्रभाव से दिनांक 10 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा।
इससे पहले ठंड के चलते जनवरी तक अवकाश घोषित किए गए थे, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ प्री बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित हो जाएंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अजीत कुमार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगाई गई है, वह संबंधित कार्मिक अपने दायित्वों का नियमानुसार पालन करेंगे।
इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में मतदान बूथ अवस्थित हैं, वे विद्यालय खुले रहेंगे। प्रशासन ने सभी प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें- Bareilly Weather: मनाली भी पीछे! बरेली की सर्दी ने तोड़ा रिकॉर्ड, कुल्लू से भी ठंडी हुई 'झुमका सिटी'
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।