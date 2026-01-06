Bareilly School Update: यूपी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूल अब 10 जनवरी तक बंद, प्री-बोर्ड परीक्षाएं टलीं

जागरण संवाददाता, बरेली। अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी बरेली के निर्देशों के अनुपालन में जिले के सभी शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त एवं संचालित प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है।

इस आदेश के अंतर्गत यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आइसीएसई बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में भी तत्काल प्रभाव से दिनांक 10 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा।

इससे पहले ठंड के चलते जनवरी तक अवकाश घोषित किए गए थे, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ प्री बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित हो जाएंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अजीत कुमार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगाई गई है, वह संबंधित कार्मिक अपने दायित्वों का नियमानुसार पालन करेंगे।