बरेली में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई स्कूल बस, 13 बच्चे घायल

जागरण संवाददाता, बरेली। भोजीपुरा के न्यू इंग्लैंड डिकोनस स्कूल की तेज रफ्तार बस शुक्रवार सुबह जटऊ पट्टी गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे के समय बस में 31 बच्चे सवार थे। जिसमें से 13 बच्चे घायल हो गए।

सभी घायलों को श्रीराममूर्ति स्मारक मेडिकल कालेज (एसआरएमएस) में भर्ती कराया गया है। स्वजन का आरोप है कि बस नाबालिग चला था था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इस बारे में पुलिस जांच कर रही ही। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे हुए हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बच्चों के स्वजन अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि स्कूल की बस लंबे समय से जर्जर हालत में थी। इसके बावजूद बच्चों को इसी बस से स्कूल लाया-ले जाया जा रहा था।