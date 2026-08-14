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    बरेली में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई स्कूल बस, 13 बच्चे घायल

    By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:59 AM (IST)

    बरेली के भोजीपुरा में न्यू इंग्लैंड डिकोनस स्कूल की बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें 13 बच्चे घायल हो गए। स्वजनों ने बस चालक के नाबालिग होने और स्कूल प्रबंध ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. बरेली में स्कूल बस पेड़ से टकराई, 13 बच्चे घायल।

    2. हादसे के समय बस में 31 बच्चे सवार थे।

    3. स्वजनों ने नाबालिग चालक व स्कूल लापरवाही का आरोप लगाया।

    जागरण संवाददाता, बरेली। भोजीपुरा के न्यू इंग्लैंड डिकोनस स्कूल की तेज रफ्तार बस शुक्रवार सुबह जटऊ पट्टी गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे के समय बस में 31 बच्चे सवार थे। जिसमें से 13 बच्चे घायल हो गए।

    सभी घायलों को श्रीराममूर्ति स्मारक मेडिकल कालेज (एसआरएमएस) में भर्ती कराया गया है। स्वजन का आरोप है कि बस नाबालिग चला था था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इस बारे में पुलिस जांच कर रही ही।

    शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे हुए हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बच्चों के स्वजन अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि स्कूल की बस लंबे समय से जर्जर हालत में थी। इसके बावजूद बच्चों को इसी बस से स्कूल लाया-ले जाया जा रहा था।

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    आरोप यह भी है कि बस का संचालन नाबालिग कर रहा था। स्वजन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन ने गंभीर लापरवाही बरती। स्वजन का कहना है कि इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी थी मगर स्कूल प्रबंधन के एक भी नहीं सुनी। सभी बच्चों का उपचार जारी है।