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नाथ नगरी में सावन के तीसरे सोमवार पर अद्भुत नज़ारा: कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, 'हर-हर महादेव' से गूंजा बरेली

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:40 PM (IST)

बरेली में सावन के तीसरे सोमवार को नाथ नगरी शिव भक्ति में लीन दिखी, जहां प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई और सामाजिक संगठनों ने भंडारे व जलपान सेवा का आयोजन किया।

कछला से कांवड़ लेकर आते कांवड़िये और प्रशासन की ओर से बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा वीडियो ग्रैब

कछला से कांवड़ लेकर आते कांवड़िये और प्रशासन की ओर से बाबा पशुपतिनाथ मंदिर पर की गई पुष्प वर्षा वीडियो ग्रैब

जागरण संवाददाता, बरेली। सावन माह के तीसरे सोमवार को नाथ नगरी बरेली पूरी तरह से शिव भक्ति के रंग में डूबी नजर आई। तड़के सुबह चार बजे से ही शहर के सभी प्रमुख नाथ मंदिरों और शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।

अलखनाथ, त्रिवटी नाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ, बनखंडी नाथ, तपेश्वरनाथ और बद्रीनाथ समेत सभी प्रमुख शिव धामों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जहां लोगों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। श्रद्धालुओं ने पूर्ण श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, काले तिल और पवित्र गंगाजल अर्पित कर विधिवत पूजन-अभिषेक किया।

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वहीं बड़े मंदिरों में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं को केवल जलाभिषेक की ही अनुमति दी जा रही थी। इस पावन अवसर पर नाथ मंदिरों के ऊपर हेलीकाप्टर के माध्यम से कांवड़ियों और शिव भक्तों पर भव्य पुष्प वर्षा की गई, जिससे उत्साहित होकर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा वातावरण 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा।

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इसी कड़ी में बदायूं स्थित कछला घाट से गंगाजल भरकर बड़ी संख्या में कांवड़िए डीजे की धुनों पर थिरकते हुए और पूरे उत्साह के साथ जिले में पहुंचे। तीन से चार दिनों की कठिन पैदल यात्रा तय कर बरेली पहुंचे श्रद्धालु नितिन ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे गुरुवार को कछला घाट से निकले थे और सोमवार को उन्होंने यह यात्रा पूरी की।

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रास्ते में अत्यधिक थकान और शारीरिक पीड़ा तो हुई, लेकिन भगवान भोलेनाथ का नाम लेते ही सारा कष्ट दूर हो जाता था और जैसे ही वे शहर के करीब पहुंचे तो हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा और स्थानीय लोगों का उत्साह देखकर उनकी थकान पूरी तरह ओझल हो गई और ऊर्जा दोगुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने नाथ मंदिरों सहित अपने गाँव के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया।

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उधर, शहर भर में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के स्वागत व सेवा के लिए सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों द्वारा जगह-जगह भव्य भंडारों और जलपान सेवा का आयोजन किया गया।

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इन सेवा शिविरों में शिव भक्तों को पूरी-सब्जी, हलवा, चना और छोला प्रसाद स्वरूप वितरित किया गया, साथ ही पैदल यात्रियों को राहत देने के लिए लस्सी, शीतल शरबत और फलहार के विशेष स्टाल भी लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बेहद अनुशासित तरीके से प्रसाद ग्रहण किया।

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