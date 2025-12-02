जाम से मुक्ति: बरेली में सेटेलाइट से बैरियर-टू तक अब 6 नहीं, 8 लेन का बनेगा रास्ता!

जागरण संवाददाता, बरेली। पीलीभीत बाइपास पर सेटेलाइट से बैरियर-टू तक सिक्सलेन बनवाने के लिए लोक निर्माण विभाग और बरेली विकास प्राधिकरण अलग-अलग 200-200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पहले ही भेज चुके हैं। अब इसे आठ लेन कराने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। हालांकि अभी यह प्रारंभिक दौर में है। बीडीए, नगर निगम, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच समन्वय बनने पर ही फानइल हो सकेगा।

सेटेलाइट से पीलीभीत बाइपास पर जाम की स्थिति बढ़ती जा रही है। समस्या का निदान कराने के लिए इस रोड को सिक्सलेन में परिवर्तित कराने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 7.420 किमी सड़क चौड़ीकरण और सृदृढ़ीकरण कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में ही भेज दिया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाने से इस साल दोबारा भेजा गया है।

बाद में इसमें वन विभाग का छह करोड़ रुपये का प्रस्ताव सम्मिलित करते हुए संशोधित एस्टीमेट भेजा गया है। यह प्रस्ताव बीडीए की ओर से भी भेजा जा चुका है। बता दें कि बरेली-सितारगंज परियोजना में पहले सेटेलाइट चौराहा तक पहले एनएचएआइ के अधीन था। बड़ा बाइपास किमी 331 तक के भाग का एनएचएआइ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करा रहा है।