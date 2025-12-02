Language
    जाम से मुक्ति: बरेली में सेटेलाइट से बैरियर-टू तक अब 6 नहीं, 8 लेन का बनेगा रास्ता!

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:15 PM (IST)

    बरेली में जाम की समस्या को दूर करने के लिए सेटेलाइट से बैरियर-टू तक के 6 लेन के रास्ते को 8 लेन का बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य शहर में याताया ...और पढ़ें

    पीलीभीत बाइपास रोड

    जागरण संवाददाता, बरेली। पीलीभीत बाइपास पर सेटेलाइट से बैरियर-टू तक सिक्सलेन बनवाने के लिए लोक निर्माण विभाग और बरेली विकास प्राधिकरण अलग-अलग 200-200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पहले ही भेज चुके हैं। अब इसे आठ लेन कराने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। हालांकि अभी यह प्रारंभिक दौर में है। बीडीए, नगर निगम, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच समन्वय बनने पर ही फानइल हो सकेगा।

    सेटेलाइट से पीलीभीत बाइपास पर जाम की स्थिति बढ़ती जा रही है। समस्या का निदान कराने के लिए इस रोड को सिक्सलेन में परिवर्तित कराने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 7.420 किमी सड़क चौड़ीकरण और सृदृढ़ीकरण कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में ही भेज दिया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाने से इस साल दोबारा भेजा गया है।

    बाद में इसमें वन विभाग का छह करोड़ रुपये का प्रस्ताव सम्मिलित करते हुए संशोधित एस्टीमेट भेजा गया है। यह प्रस्ताव बीडीए की ओर से भी भेजा जा चुका है। बता दें कि बरेली-सितारगंज परियोजना में पहले सेटेलाइट चौराहा तक पहले एनएचएआइ के अधीन था। बड़ा बाइपास किमी 331 तक के भाग का एनएचएआइ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करा रहा है।

    बाद में एनएचएआइ ने बड़ा बाइपास किमी 331 से सेटेलाइट चौराहा तक 11.320 किमी पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड को हस्तांतरित कर दिया था। अब इस मार्ग का नाम बड़ा बाइपास-सेटेलाइट मार्ग कर दिया गया है। इस मार्ग पर 4.700 किमी बरेली विकास प्राधिकरण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करवा रहा है। इसके आगे सेटेलाइट तक 7.420 किमी सड़क का चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग निर्माण ने प्रस्ताव भेजा है। अब इसे आठ लेन बनवाने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है।

     

    सेटेलाइट बस अड्डा से बैरियर-टू तक तक सिक्सलेन निर्माण का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था। स्वीकृति नहीं मिलने पर इस बार बार दोबारा भेजा गया है। इसमें वन विभाग के छह करोड़ के प्रस्ताव को भी सम्मिलित कर लिया गया है। मंडलायुक्त, सचिव बीडीए के सुझाव पर अब इसे आठ लेन बनवाने का भी प्रस्ताव तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

    - भगत सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग


