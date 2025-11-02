Language
    श्रीराम की मूर्ति निर्माण में देरी पर मूर्तिकार रामसुतार पर 20 लाख का जुर्माना, एक हफ्ते का दिया अल्टीमेटम

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    बरेली के रामायण वाटिका में श्रीराम की मूर्ति निर्माण में देरी होने पर बीडीए ने मूर्तिकार रामसुतार पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। मूर्तिकार ने दीपावली तक मूर्ति बनाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हो सका। बीडीए ने कार्यदायी संस्था को एक सप्ताह में काम पूरा करने की चेतावनी दी है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के रामायण वाटिका में प्रभु श्रीराम मूर्ति निर्माण में देरी पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने मूर्तिकार रामसुतार पर जुर्माना लगा दिया है।

    कार्यदायी संस्था को सप्ताह भर में बचे हुए कार्य नहीं पूर्ण करने पर डिबार करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है की बीडीए द्वारा रामायण वाटिका में में भगवान श्रीराम की वनवासी स्वरूप प्रतिमा निर्माण के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार रामसुतार को जिम्मेदारी दी है। मूर्तिकार ने दीपावली के पहले प्रतिमा निर्माण करने का दावा किया था लेकिन तय समय में कार्य पूरा नहीं हो सका।

    इस पर बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए ने मुख्य अभियंता को कार्यदायी संस्था पर 20 लाख का पेनाल्टी लगाने निर्देश दिया है। साथ ही कार्यदायी संस्था को मैन पावर बढ़ाकर सप्ताहभर के अंदर बचे कार्य पूर्ण करने को कहा है।