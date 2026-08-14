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    प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को ब्याज-सरचार्ज से मिलेगी राहत, ओटीएस के जरिए कर सकेंगे भुगतान

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:00 AM (IST)

    बरेली में शहरी क्षेत्र के संपत्तिकर बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत बड़ी राहत मिलेगी। नगर निगम 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक 100% ब्याज औ ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    HighLights

    1. संपत्ति कर बकायेदारों को ओटीएस योजना से मिलेगी राहत।

    2. 100% ब्याज और सरचार्ज माफी का मिलेगा लाभ।

    3. योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक रहेगी लागू।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र के संपत्तिकर (गृह, जल और सीवर कर) बकाएदारों की ओर से शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के जरिए बड़ी राहत दी गई है। नगर निगम की ओर से शनिवार से इसके तहत भुगतान प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चलने वाले ओटीएस योजना के तहत संपत्तिकर बकाएदारों के शत-प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफ करने का निर्णय लिया गया है।

    मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के टैक्स बकायेदारों को शासन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के जरिए राहत दी है। इसके तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।

    योजना का लाभ 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लिया जा सकेगा। इससे लंबे समय से कर जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों को बकाया चुकाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति पाने का मौका मिलेगा। योजना का लाभ नगर निगम क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। इसके तहत गृहकर (हाउस टैक्स), जलकर (वाटर टैक्स) और सीवर टैक्स से जुड़े बकायेदार शामिल होंगे।

    बताया कि एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। निर्धारित अवधि में मूल बकाया कर जमा करने पर उस पर लगा ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने आमजन से बढ़-चढ़कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।

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    इसके लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विभाग से अपने बकाये की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान कर सकते हैं। कहा कि, योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित कर की वसूली के साथ ही आमजन को बकाया चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही भविष्य में कर संबंधी कार्रवाई और अतिरिक्त देनदारी से भी बच सकेंगे।

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