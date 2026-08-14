प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को ब्याज-सरचार्ज से मिलेगी राहत, ओटीएस के जरिए कर सकेंगे भुगतान

जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र के संपत्तिकर (गृह, जल और सीवर कर) बकाएदारों की ओर से शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के जरिए बड़ी राहत दी गई है। नगर निगम की ओर से शनिवार से इसके तहत भुगतान प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी। 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चलने वाले ओटीएस योजना के तहत संपत्तिकर बकाएदारों के शत-प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफ करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के टैक्स बकायेदारों को शासन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के जरिए राहत दी है। इसके तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।

योजना का लाभ 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लिया जा सकेगा। इससे लंबे समय से कर जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों को बकाया चुकाकर अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति पाने का मौका मिलेगा। योजना का लाभ नगर निगम क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। इसके तहत गृहकर (हाउस टैक्स), जलकर (वाटर टैक्स) और सीवर टैक्स से जुड़े बकायेदार शामिल होंगे।

बताया कि एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। निर्धारित अवधि में मूल बकाया कर जमा करने पर उस पर लगा ब्याज और सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने आमजन से बढ़-चढ़कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।

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