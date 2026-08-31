फर्जी कर्मचारी बन बैंक को लगाया लाखों का चूना, बरेली में चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से लोगों को सरकारी कर्मचारी दिखाकर बैंक से लाखों रुपये का लोन लेकर हड़पने वाले गिरोह का राजफाश किया है। भोजीपुरा पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

माडर्न विलेज के पास से गिरफ्तार आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि गिरोह के सदस्य आधार कार्ड में पता बदलकर नए सिम हासिल करते थे। इसके बाद अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाकर उनमें दो-तीन महीने तक वेतन के रूप में रकम ट्रांसफर करते थे। खाते में नियमित वेतन आने के बाद संबंधित व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी बताकर उसके नाम पर 15 से 20 लाख रुपये तक का लोन स्वीकृत कराया जाता था।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों में राम नयन गुप्ता उर्फ कृष्णा गुप्ता उर्फ कन्हैया गुप्ता, राकेश गुप्ता, अनिल गुप्ता और ऋषभ कुमार सक्सेना शामिल हैं। पूछताछ में ऋषभ ने बताया कि वह अपने साथियों और आमिर खां उर्फ यामिर खां के साथ मिलकर काम करता था।

गिरोह फर्जी पहचान पत्र, वेतन स्लिप, बैंक संबंधी कागजात और किरायानामा तैयार करता था। लोन पास होने के बाद लाभार्थी को कुछ रकम देने के बाद बाकी पैसा बैंक से चेक के माध्यम से निकालकर आपस में बांट लिया जाता था।

कुछ दिन पहले उन्होंने लखीमपुर खीरी निवासी संजीव कुमार के नाम पर 20 लाख रुपये का लोन कराया था, इसमें से 71 हजार रुपये संजीव को दिए गए, जबकि शेष रकम चेक के माध्यम से निकालकर आपस में बांट ली।