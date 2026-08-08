बरेली में कांवड़ मार्ग पर बिक रही थी नॉनवेज बिरयानी, बुलडोजर से ध्वस्त की गई दुकान

जागरण संवाददाता, बरेली। बहेड़ी में कांवड़ मार्ग पर मांसाहारी बिरयानी की दुकान संचालित की जा रही थी। हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई तब प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हुए। दुकान का टिनशेड सड़क पर कब्जा कर डाला गया था, इसलिए शुक्रवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया।

शनिवार को भी क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी गश्त कर निगरानी करते रहे ताकि मांसाहार न बिके।बहेड़ी रोडवेज स्टैंड मार्ग पर सलमान सड़क किनारे टिनशेड में बिरयानी की दुकान संचालित करता था। इसी रूट से कांवड़िये भी जाते हैं। शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई।