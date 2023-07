Bareilly News : इंस्पेक्टर क्राइम समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

Bareilly News विरोध करने पर गाली गलौच भी की। पीड़ित महिला के अधिवक्ता अमजद सलीम ने बताया कि पीड़ित महिला एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 29 अप्रैल को उसने पुलिस से प्राथमिकी पंजीकृत लिखाने के लिए एक लड़की की पैरवी की थी जिससे नाराज होकर पीलीभीत में तैनात सिपाही ने चार लड़कों से खजुरिया घाट पर पीड़ित पर हमला करा दिया।

Bareilly News : इंस्पेक्टर क्राइम समेत चार लोगों पर प्राथमिकी के आदेश

जागरण संवाददाता, बरेली : शहर के एक थाने में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम व तीन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एक महिला की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने प्राथमिकी के आदेश दिए हैं। महिला का आरोप है कि जब वह थाने में मारपीट की शिकायत लिखाने गई तो इंस्पेक्टर क्राइम ने चोट देखने के बहाने उन्हें अर्द्धनग्न किया। वीडियो भी बनाई। विरोध करने पर गाली गलौच भी की। पीड़ित महिला के अधिवक्ता अमजद सलीम ने बताया कि पीड़ित महिला एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 29 अप्रैल को उसने पुलिस से प्राथमिकी पंजीकृत लिखाने के लिए एक लड़की की पैरवी की थी जिससे नाराज होकर पीलीभीत में तैनात सिपाही ने चार लड़कों से खजुरिया घाट पर पीड़ित पर हमला करा दिया। जब वह इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उस थाने के इंस्पेक्टर क्राइम व तीन पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की। आरोप है कि इंस्पेक्टर क्राइम ने चोटों का मुआयना करने के बहाने कपड़े उतरवाए। वीडियो बनवाई। इसका विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज की। उच्चाधिकारियों से शिकायत पर प्राथमिकी नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने प्राथमिकी के आदेश दिए हैं।

